Córdoba ha vendido a estas alturas más de la mitad de su cosecha de aceite de oliva

Las almazaras y envasadoras de la provincia de Córdoba han vendido a estas alturas del año más de la mitad de la cosecha de aceite de oliva que se ha producido, según los datos difundidos por el Ministerio de Agricultura en el avance sobre el estado actual del sector, a fecha de 31 de marzo. El ritmo de venta de aceite de oliva, especialmente las exportaciones, sigue gozando de buena salud a pesar de los altos precios que se pagan en origen y de que se ha tratado de una de las campañas más cortas de los últimos años. De hecho, con el ritmo actual de venta, quedarían existencias para algo más de seis meses. Es decir, se llegaría con los almacenes prácticamente vacíos al inicio de la próxima campaña, algo inaudito.

Según los datos del Ministerio, las 189 almazaras de la provincia de Córdoba han producido 150.084 toneladas de aceite de oliva durante esta campaña. El enlace con la campaña anterior era de 16.748 toneladas de aceite, uno de los más cortos de los últimos años. Desde octubre y hasta el 31 de marzo se han vendido 83.056 toneladas de aceite de oliva producido en la provincia cordobesa. Contando con la llegada de otras 6.500 toneladas más (principalmente importadas desde otros países productores), en Córdoba quedan 90.261 toneladas aún. Pero al ritmo de salidas actual, ese producto estará vendido en poco más de seis meses.

Cada campaña, las almazaras dejan una cierta cantidad de aceite como enlace. Lo hacen con la imprevisión agrícola de que nunca se sabe cuándo empezará la recogida de la aceituna, que depende de si las lluvias de otoño se adelantan o no, de si las temperaturas son más altas o más bajas. El objetivo es disponer de un margen para seguir vendiendo. Pero el enlace cada vez es más corto, especialmente tras dos años de una producción históricamente corta. Una provincia como Córdoba suele producir una media de 300.000 toneladas cada año y no la mitad como ocurrió el año pasado y como ha pasado en este ejercicio.

Los datos son muy similares con lo que está ocurriendo en el resto de Andalucía y también en España. En Andalucía se han producido 574.000 toneladas y se han vendido ya 311.000. En las almazaras quedan 354.000 toneladas. La situación es algo más preocupante a nivel nacional. En esta campaña se han producido en España 846.000 toneladas (la media es un millón y medio en años normales) y se han vendido ya 477.500. Ahora mismo, en los almacenes quedan 470.000 toneladas, un margen muy estrecho. Cada mes, en España se vende una media de 91.000 toneladas de aceite. Es decir, quedaría producto para atender a los mercados durante cinco meses más según el ritmo actual de salidas. En este caso, los almacenes se vaciarían para final del verano.

UPA dice que no hay una “explicación lógica” al descenso de los precios

“No hay razones lógicas ni objetivas para la bajada del precio en origen del aceite de oliva”. Es la conclusión a la que ha llegado UPA después de conocer el magnífico dato de comercialización, un nuevo mes, con otras 91.000 toneladas (incluyendo importaciones) vendidas en marzo. Una cifra que demuestra la fortaleza del aceite de oliva y la ilógica y acusada caída de precios en origen sufrido en las últimas semanas. Marzo cierra con una producción acumulada de 846.178 toneladas a nivel nacional, de las que 574.075 son de Andalucía; y unas existencias de 659.285 toneladas.

Ante este escenario, el secretario general de UPA Andalucía y responsable de la Sectorial de Olivar y Aceite de UPA, Cristóbal Cano, analiza la situación. “A la luz de los magníficos datos de marzo, no es lógico ni razonable la acusada disminución de los precios en origen del aceite de oliva, motivado sobre todo por un cambio de ánimo en el sector olivarero. El consumo se mantiene firme. Eso es lo que nos dicen las ventas de otras 91.000 toneladas más de aceite justo a la mitad de la campaña de comercialización. Por eso debemos ser consecuentes con los datos, que nos muestran que tenemos una baja disponibilidad de aceite, que las lluvias registradas han sido buenas pero no nos aclaran el futuro porque, en el mejor de los escenarios, nos encaminamos a una cosecha media. Y si la demanda se mantiene fuerte como hasta ahora nos podremos encontrar con tensiones en los mercados debido a la poca disponibilidad de aceite en España y el resto del mundo, y al inesperado cambio en los precios”, afirma.

Cristóbal Cano confía en que las lluvias continúen en la primavera, aunque para este mes de abril, a medio plazo, no se atisban precipitaciones, y, sobre todo, que las elevadas temperaturas no causen daño en la floración como ocurriera el año pasado. “Según vayan pasando los meses, antes o después, ese nivel de comercialización será necesariamente menor porque hay poco aceite y podría darse un escenario de desajustes en los mercados que no son buenos para nadie. Por todo lo expuesto, la situación de precios en origen para los próximos meses debe pasar por una reversión de esta ilógica bajada actual y volver a la estabilidad que teníamos, pues sobran los motivos para ello”, concluye el secretario general de UPA Andalucía.