Córdoba es la tercera provincia andaluza que más incrementó sus exportaciones hasta agosto

Córdoba es la tercera provincia andaluza que más ha incrementado sus ventas internacionales en el acumulado de los nueve primeros meses del presente año 2021, entre enero y septiembre, con un alza del 27,7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, al sumar 1.822 millones de euros en exportaciones.

A ello se añade, según la información facilitada a Europa Press por Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera, que la provincia cordobesa cerró dicho periodo con un superávit comercial de 769 millones, el tercero mejor entre las provincias andaluzas, y con una tasa de cobertura del 173 por ciento, la segunda mejor de Andalucía.

Estas cifras responden también al buen comportamiento de la provincia durante el pasado mes de septiembre, que se cerró con 218 millones de euros en exportaciones, lo que implica un incremento del 20,8 por ciento, con lo que Córdoba lleva ya once meses consecutivos, desde noviembre de 2020, incrementando sus exportaciones y colocándose, además, a la cabeza de Andalucía.

Además, las exportaciones acumuladas por Córdoba entre enero y septiembre del presente 2021 ya superan a las registradas en el mismo periodo de 2019, antes de la crisis del Covid, cuando fueron de 1.537 millones de euros, con un aumento del 18,5 por ciento.

Por otro lado y respecto a empresas exportadoras, en los seis primeros meses del año en curso Córdoba sumó 1.877 empresas exportadoras, un 29,1 por ciento más que en el mismo periodo de 2020, y de éstas más de una cuarta parte, el 28,4 por ciento (533), son exportadoras regulares, es decir, que llevan más de cuatro años exportando, y además copan el 87 por ciento de las ventas de la provincia.

En lo referido a los productos más exportados desde Córdoba entre enero y septiembre de 2021, Córdoba vende en los mercados internacionales principalmente cobre y sus manufacturas, con 504 millones de euros, que son el 27,7 por ciento del total provincial, y con un aumento del 52 por ciento.

En segundo lugar se sitúa el aceite de oliva, con 460 millones, el 25,2 por ciento del total provincial y un aumento del 26,9 por ciento, mientras que el tercer puesto en las exportaciones cordobesas es para máquinas y aparatos mecánicos, con 157 millones, el 8,6 por ciento del total y subida del 34 por ciento.

Registran grandes crecimientos también los productos químicos, con un 44 por ciento más, hasta los 83 millones (4,5 por ciento del total provincial); las perlas finas cultivadas, con un crecimiento del 36 por ciento, hasta los 42 millones (2,3 por ciento del total); las manufacturas de fundición, hierro y acero, con un 32 por ciento más, hasta los 32 millones (1,8 por ciento), y las carnes y los despojos comestibles, con un 37 por ciento, hasta los 28,3 millones (1,6 por ciento).

En cuanto a los destinos preferentes para las exportaciones cordobesas durante los nueve primeros meses del presente año 2021, éstas llegan a tres continentes con sus diez primeros mercados, de los que crecen nueve, siendo Italia el primer destino, con 344 millones de euros, el 18,9 por ciento del total provincial y un alza del 62 por ciento.

Le siguen Francia, con 245 millones de euros, el 13,4 por ciento del total provincial y un aumento del 23,6 por ciento; Portugal, con 198 millones, el 10,9 por ciento del total y un incremento del 36 por ciento, y Marruecos, con 191 millones, el 10,5 por ciento del total y un alza del 33 por ciento.

El siguiente puesto lo ocupa Estados Unidos, con 156 millones de euros, el 8,6 por ciento del total provincial y una subida del 16,2 por ciento, mientras que también experimentan importantes crecimientos Países Bajos, con un 177 por ciento más, hasta los 108 millones; Polonia, con 66 millones y un alza del 42 por ciento, o México, con 26,5 millones y una subida del 12,7 por ciento.

