Córdoba registró el menor crecimiento del PIB en Andalucía en 2023

El Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia de Córdoba registró en 2023 el menor crecimiento de las tasas de aumento de este índice en el resto de provincias andaluzas. La tasa de variación en la provincia cordobesa fue del 0,45% mientras que la media andaluza alcanzó el 2,45%, con provincias por encima como Málaga con 3,63% o Granada con 2,84%.

Así se desprende de la primera estimación de la Contabilidad Provincial Anual de Andalucía para el año 2023, que acaba de publicar el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, consultada por este periódico. Hubo cuatro provincias andaluzas en las que su PIB creció por encima de la media registrada en la comunidad y en España: Málaga, Granada, Cádiz y Almería. Mientras, Córdoba, se quedó muy por debajo, siendo además la última en crecimiento en Andalucía.

En la cola del aumento del PIB, tras Córdoba, se situaron la provincia de Jaén con un crecimiento del 0,93%, y la de Huelva con 1,98%. La media de la subida del PIB registrada en Andalucía en el año 2023 alcanzó el 2,45% y la media nacional el 2,5%.

Mientras, el Producto Interior Bruto de las provincias de Málaga, Granada, Cádiz y Almería creció en 2023 por encima de la tasa media de aumento registrada en Andalucía y España, según los datos de la Contabilidad Provincial Anual de Andalucía para ese año. Este documento, que permite conocer las principales magnitudes económicas por provincias, como son el PIB, la remuneración de asalariados y los puestos de trabajo, señala que estas cuatro provincias obtuvieron en 2023 tasas de crecimiento del PIB en términos reales por encima de la media.

En estos registros, difundidos por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, destaca de forma especial, la provincia de Málaga, con un crecimiento del PIB del 3,6% en 2023, relacionado con el sector servicios. Le sigue la provincia de Granada, con un incremento del 2,8% por el buen comportamiento de las actividades relacionadas con el turismo y a la subida de las actividades empresariales y profesionales. Y la de Cádiz, con la misma tasa de crecimiento, gracias, en este caso, al aumento de la actividad del sector industrial, el comercio, los transportes y la hostelería, según la Junta.

Por su parte, la provincia de Almería logró un 2,6%, una tasa de crecimiento del PIB un 2,6% ligeramente por encima de la media andaluza y española, gracias también a la pujanza del sector agroalimentario y el aumento de la actividad de los servicios con el turismo como sector destacado.

Mientras, las otras cuatro provincias consiguieron incrementos del PIB por debajo de la media de Andalucía y de España. Esta primera estimación de la Contabilidad Provincial Anual de Andalucía para el año 2023 arroja datos que están en coherencia con los resultados publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía el pasado 10 de abril en la Contabilidad Regional Anual de Andalucía para dicho año.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!