Córdoba se concentra el 25N bajo el lema: "Lo que no me hace bien, no me hace falta"

La delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba, la primera teniente de alcalde Isabel Albás, ha presentado este jueves las actividades organizadas en Córdoba con motivo del 25 de noviembre, día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Se trata de un nutrido conjunto de actividades, además de la tradicional concentración feminista, que este año se articula bajo el lema: "Lo que no me hace bien, no me hace falta".

En conferencia de prensa, Albás ha asegurado que el Ayuntamiento de Córdoba no se va a "desviar ni un milímetro" de la lucha hasta lograr "la erradicación" de la violencia contra las mujeres, una "lacra social que cuenta y contará con la repulsa" de este ayuntamiento "ahora y siempre". En este ámbito, cabe recordar que, desde la entrada en el consistorio de Vox, el Ayuntamiento no ha podido aprobar una declaración institucional de condena a la violencia machista ante la negativa de los dos concejales de esta formación.

No obstante, la concejala de Igualdad aboga por "trabajar todos juntos" contra una problemática que, por ejemplo, mantiene en Córdoba a 1.200 mujeres con medidas de protección por ser víctimas de violencia de género.

El programa de actividades se ha trabajado con la Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres y contempla diferentes actividades en los distritos, contando para ello con las áreas de Participación Ciudadana y Servicios Sociales, además de otros colectivos de la ciudad como , así como a la coordinadora de mujeres del Distrito Sur y el grupo de salud CNTS.

Entre ellas, Albás ha deestacado las jornadas Invisibles, que se desarrollarán el 23 de noviembre, de 10:00 a 18:00 en el Centro de Recepción de Visitantes. En lo que respecta al Distrito Sur, el 16 de noviembre se llevará a cabo un taller para prevenir la violencia de género a través del flamenco. Además, desde el pasado mes de octubre se está desarrollando el proyecto Pintamos bancos rojos,

Por su parte, el 23 de noviembre, a las 17:30 tendrá lugar la charla coloquio Violencia de género en menores y juventud, en la sede de la Fundación Don Bosco, en el barrio del Guadalquivir, mientras que el 10 de noviembre en el Centro Cívico Poniente sur a las 17:30 se celebrará a sesión informativa Realidad de la violencia de género; y el 17 de noviembre, a la misma hora y el mismo sitio, tendrá lugar el acto Versos y acordes contra la violencia de género.

Además, habrá actividades educativas reivindicativas en los colegios e institutos públicos de Córdoba, organizadas por la Comisión de género, y que consistirán en realizar paros simbólicos, desplegar una lona por el 25N, así como leer el manifiesto.

Finalmente, el 25 de noviembre tendrá lugar una concentración en la plaza de la Unidad contra de la violencia contra la mujer, bajo el título Lo que no me hace bien no me hace falta, mientras que el Ayuntamiento de Córdoba desplegará una lona con motivo del 25N a las 12.00 horas, en un acto institucional.