Córdoba capital triplica su tasa de contagio de Covid de Nochebuena a Reyes

Córdoba capital ha triplicado su tasa de contagio de Covid19 desde el inicio de las fiestas navideñas, en dos semanas, entre Nochebuena y la víspera de Reyes.

Según los últimos datos de la Consejería de Salud y Familias y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la ciudad de Córdoba tiene actualmente una incidencia de 2.734 casos positivos de Covid por cada 100.000 habitantes. Dos semanas antes, la tasa de contagio era de 847, tres veces menos.

La capital ha sumado ya, desde el inicio de la pandemia, un total de 44.834 de los poco más de 100.000 casos positivos de coronavirus que ha contabilizado el conjunto de la provincia de Córdoba desde el inicio de la pandemia, por lo que en la ciudad se han registrado casi el 45% de los contagios. La ciudad cuenta con unos 326.000 habitantes.

La multiplicación de contagios en la sexta ola de la pandemia de Covid ha llevado a triplicar así la incidencia de coronavirus en la capital, que ha ido sumando casos positivos en cifras superiores al millar durante estas semanas de fiestas navideñas.

Asimismo, en el conjunto de la provincia de Córdoba en el último mes -que comprende desde el puente de diciembre hasta Reyes-, se han sumado más de 25.000 casos de Covid, la cuarta parte de todos los contabilizados en la pandemia desde marzo de 2020.

Los datos de la Consejería de Salud señalan que la provincia de Córdoba ya ha contabilizado 102.337 casos positivos de Covid. La sexta ola de la pandemia, acelerada por la variante Ómicron, han dejado en el último mes más de 27.000 contagios. Hace un mes, el 6 de diciembre, Córdoba sumaba 75.023 casos.

La aceleración de los contagios, sin embargo, no va acompañada al mismo ritmo por los datos de hospitalizaciones y fallecimientos, un hecho diferencial que tiene su respuesta en la vacunación contra la Covid y que hace que el número de casos positivos que durante días se han contado por miles en cada jornada, haya tenido un menor impacto en la presión hospitalaria. Sin embargo el número de hospitalizados en Córdoba ha pasado de 39 hace un mes a 148 actualmente, pasando de 10 a 30 los ingresados en UCI.

