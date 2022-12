Córdoba capital acumula más de la mitad de la pérdida de población de toda la provincia en 2022

Más de la mitad de los habitantes que se perdieron en la provincia de Córdoba el año pasado vivían en Córdoba capital. Esta es una de las principales conclusiones de la revisión del padrón municipal que ha realizado el Instituto Nacional de Estadística (INE) con fecha de 1 de enero de 2022.

En concreto, la provincia de Córdoba ha perdido un total de 4.325 habitantes, el 1% de su población total. De esos, más de la mitad se localizan en la capital: -2.556 habitantes en tan solo un año. Es una cifra histórica que además consolida una tendencia que se está produciendo en toda la provincia en los últimos años.

Así, a fecha de 1 de enero de 2022 en Córdoba provincia viven un total de 772.464 habitantes. En la capital son 319.515 habitantes. Desde hace una década, tanto la provincia como la capital están perdiendo vecinos. De hecho, ahora mismo, la provincia está en los niveles que tenía en el año 2002. En el caso de la capital, no había tan pocos habitantes desde el año 2004, según las cifras oficiales del INE difundidas este miércoles.

La estadística del padrón arranca en el año 1996. Desde entonces, y de manera oficial, la cifra demográfica en Córdoba es positiva. Así, la provincia en términos absolutos ha crecido un 4% desde entonces, sumando más de 13.000 habitantes.

En cuanto al resto de municipios de Córdoba, a 1 de enero de 2022 tan solo han sumado más habitantes 19 pueblos de los 77 que tiene la provincia. Desde 1996 hay municipios que han crecido por encima del 40%, como es el caso de La Carlota, o por encima del 30%, como Villafranca de Córdoba, Guadalcázar o La Victoria.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!