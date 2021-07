Concluye sin acuerdo la reunión de la patronal de la limpieza con los sindicatos, que mantienen la huelga

Los sindicatos y la patronal de la hostelería han celebrado este jueves un encuentro para tratar de desbloquear el convenio colectivo y poner fin a la huelga convocada. No obstante, el encuentro ha sido considerado por UGT como “decepcionante y lamentable”, ya que el resto de las partes se han limitado "a trasladar a septiembre las conversaciones para alcanzar dicho acuerdo, prolongando la precariedad e injusticia que sufren miles de trabajadoras en la provincia de Córdoba".

Juan Martínez, secretario general de FESMC UGT Córdoba, ha señalado que la reunión ha sido “una auténtica pérdida de tiempo”, al mismo tiempo que advirtió un “cierto cambio sospechoso del resto de partes de la mesa, que se muestran a favor de prolongar unos meses más las vergonzosas condiciones laborales y salariales del colectivo de la limpieza, al que están faltando el respeto con esta postura inmovilista”. Pasado este tiempo, proponen una “subida del 8% en 5 años y, concretamente, un 1,5% para este año, es decir, pretenden que sigan con un salario base unos 140 euros menor que el Salario Mínimo Interprofesional en vez de los 150 euros actuales”.

UGT ya convocó una huelga el pasado 21 de julio que fue un éxito de seguimiento. El sindicato ha mostrado su intención de mantener, y si hace falta endurecer, las medidas de protesta, como así se lo han solicitado las trabajadoras de un sector en el que UGT ostenta la máxima representatividad en la provincia.

Actualmente, como el salario de un trabajador a tiempo completo en el sector es de 771 euros, la empresa debe complementar hasta alcanzar el Salario Mínimo Interprofesional, "pero lo cierto es que o no se hace o se hace a costa de retraer otros complementos". Es decir, “si yo trabajo un festivo que son 50 euros y este mes en vez de complementarme 150 euros me complementan 100 euros, a la postre he estado trabajando gratis. Se está llegando a la situación de que incluso hay empresas que enmascaran las horas extraordinarias como pluses para no pagarlas, de manera que los trabajadores llegan a trabajar gratis esas horas, porque luego se les retrae el complemento. Para ello, las empresas establecen unos cuadrantes donde esas horas nocturnas y esos fines de semana los trabajan siempre los trabajadores que no llegan al salario mínimo para que les salga gratis, porque de esa manera se absorbe el complemento”, explicó Martínez.

Por todo ello, UGT mantiene las movilizaciones y jornadas de huelga previstas para el 4 y el 18 de agosto, cuando se realizarán una concentración en la Inspección de Trabajo y una pequeña marcha caminando, respectivamente. Además, si el convenio sigue atascado, se convocará huelga para todo el mes de septiembre.