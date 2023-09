Cinco meses de obras y casi dos millones para construir un nuevo muro de las vías del tren al entrar en Córdoba

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha adjudicado el contrato para llevar a cabo las obras de un nuevo muro junto a las vías del tren a su entrada a Córdoba capital, tras la actuación de urgencia llevada a cabo en agosto pasado para evitar el desplome del muro actual, que corría riesgo de caerse. Tras aquella actuación inicial, ya se contemplaba que la solución definitiva pasaba por construir un nuevo muro de trinchera y esas obras con llevarán un presupuesto cercano a los dos millones de euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

Según consta en la Plataforma de Contratación, el presupuesto de las obras será de 1.186.500 euros y la empresa adjudicataria ha resultado ser Drace Geocisa SA.

Técnicos de Adif habían constatado que el muro de contención que separa la vía ferroviaria a la altura de la calle Pedroche -en la prolongación del Plan Renfe en dirección Madrid-, estaba deteriorado y corría peligro de desplome.

Ante ello, se llevó a cabo una primera intervención de apuntalamiento de dicho muro, si bien los técnicos ya determinaron que había que construir un muro nuevo. En total, se actuará en 110 metros de longitud para la nueva construcción que sustituya al actual muro, más próximo a la línea ferroviaria convencional.

La empresa estatal solicitó licencia para esta intervención al Ayuntamiento de Córdoba, con carácter de urgencia. La actuación conllevó la tala de varios árboles de gran porte que se alzaban en la calle Pedroche, en paralelo a las vías del tren.

Según Adif, la tala estaba prevista para poder actuar y construir el nuevo muro de contención necesario en las vías que, en esta zona, salen a la luz tras estar soterradas en el Plan Renfe pero aún están por debajo del nivel de la calle y calzada.

