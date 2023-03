El chófer de Franco durante la Guerra Civil yace en un cementerio de Córdoba

En el cementerio de La Salud de Córdoba, el más antiguo en uso de la ciudad, se encuentra la tumba del que fuera el chófer de Francisco Franco durante los años de la Guerra Civil española. Rafael Gálvez Brouet, alférez de Ingenieros, fue el jefe del Servicio de Automovilismo del dictador y condujo su vehículo entre 1936 y 1939.

En uno de los nichos de este cementerio cordobés, yacen los restos de Gálvez Brouet, con una fotografía suya vestido de militar y una inscripción en la lápida que da cuenta de su posición y papel junto a Franco: “El ilustrísimo señor D. Rafael Gálvez Brouet, alférez de Ingenieros, Caballero de la Orden de la Corona de Italia y chauffeur que fue de Su Excelencia El Generalísimo desde el principio del glorioso movimiento hasta la reconquista del Ebro”.

Su lápida hace así mención de su labor como chófer de Franco, llevándole en todos sus viajes por el país, desde el inicio del denominado Movimiento Nacional hasta la batalla del Ebro, episodio clave en la Guerra Civil. Y mantiene intacta esa inscripción de ensalzamiento del franquismo.

Para recuperar la historia de Rafael Gálvez Brouet hay que bucear en documentos de la época. En su carrera militar, fue destinado primero –según consta en el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra del 2 de agosto de 1931– a la Agrupación de Radiotelegrafía y Automovilismo de África, donde puso conocer a Franco.

Posteriormente, el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra de 27 de julio de 1934 también menciona a Gálvez Brouet en la resolución que dictaba que una relación de sargentos de Ingenieros –entre los que se encontraba– pasasen a servir a nuevo destino como “agregados al batallón de Zapadores de Marruecos y al batallón de Pontoneros”.

Dos años después, el Boletín Oficial del Estado en Tetuán (Marruecos) señala un nuevo ascenso de Gálvez Brouet en diciembre de 1936: “Los brigadas con destino en el Servicio de Automovilismo de Marruecos que a continuación se relacionan, quedan nombrados alféreces provisionales, por llevar más de dos años en el empleo de sargento, con arreglo a la orden 23 de noviembre próximo pasado (sic)”. Entre ellos se citaba al ingeniero Rafael Gálvez Brouet.

Gálvez Brouet desempeñó a partir de entonces su labor como chófer de Franco, que se desarrolló justamente durante los años de la Guerra Civil. Y es que falleció el 13 de mayo de 1939, a la edad de 34 años. De entonces se puede rescatar la esquela que su familia publicó y que recogió ‘Azul’, el órgano de la Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS).

“El ilustrísimo señor D. Rafael Gálvez Brouet, alférez de Ingenieros, Caballero de la Orden de la Corona de Italia, Jefe del Servicio de Automovilismo de S.E. El Generalísimo, falleció en Córdoba el 13 de mayo de 1939, a los 34 años de edad”, rezaba la esquela con el recuerdo de, entre otros, los jefes y oficiales del Cuartel General, su esposa, sus dos hijos y sus padres.

Poca información más se encuentra sobre la vida de Gálvez Brouet. Documentos de la época completan la información, señalando que su familia organizó su funeral y misa posterior en la conocida parroquia de San Nicolás, en pleno centro de Córdoba. Y, desde entonces, quien desempeñara el papel de chófer de Franco durante la Guerra Civil española, yace en el cementerio de La Salud, un pasaje histórico desconocido para muchos en la ciudad.

