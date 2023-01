CCOO retrasa de nuevo la huelga en el servicio de ambulancias hasta cerrar el acuerdo con la empresa

El Sindicato de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba retrasa el comienzo de la huelga de ambulancias, cuyo inicio estaba previsto para el próximo viernes, para seguir negociando la semana próxima en el Servicio de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla) con SSG TSI, adjudicataria del servicio de ambulancias en la provincia.

El secretario General del mencionado sindicato, Juan Manuel Mena, explica que la empresa se ha comprometido a solventar “de inmediato” todas las cuestiones planteadas por CCOO, pero aún queda por cerrar la cuestión referente a las guardias programadas. Por ello, y a la espera del resultado de la próxima reunión, el sindicato suspende el inicio de la huelga que, no obstante, no se desconvoca, por lo que, si no se cierra el acuerdo, el sindicato pondrá fecha para iniciar la huelga.

Entre los motivos que llevaron a CCOO a convocar la huelga ahora aplazada, se encuentra que la empresa lleva desde septiembre sin dar los descansos obligatorios a su personal o, en su defecto, sin abonar a los trabajadores y trabajadoras las horas de exceso que han generado a petición de la empresa o por turno, queriendo la empresa abonar las horas a un precio muy por debajo del estipulado en el convenio de Transporte y Accidentados de Andalucía, que es el convenio de aplicación.

Además, el sindicato señala que la plantilla, que está trabajando bajo mínimos, no ha recibido la ropa de trabajo de invierno que por convenio tiene que facilitarle la empresa, por lo que muchos trabajadores y trabajadoras se ven obligados a trabajar con prendas propias, y además no ha recibido las nóminas de octubre, noviembre y diciembre, por lo que no pueden comprobar si lo abonado es lo que aparece en las nóminas.

Juan Manuel Mena espera cerrar la semana que viene “un acuerdo que debe regularizar y poner fin a la precaria situación en la que se encuentran los 320 trabajadores y trabajadoras del servicio de ambulancias”.