CCOO critica la precariedad de los contratos que hace el SAS a los MIR en los distritos Córdoba y Guadalquivir

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba ha criticado este miércoles "la precariedad de los contratos que los distritos sanitarios Córdoba y Guadalquivir ofrecen a los médicos internos residentes (MIR) de Familia que terminan este año su formación".

Junto a ello y en un comunicado el sindicato ha señalado también "el ocultismo y la falta de transparencia de la Gerencia de ambos distritos, por su proceder en la reunión que ha mantenido con el personal médico residente que acaba su formación el próximo día 25 de mayo, para ofrecerles contratos de trabajo, sin comunicarlo ni invitar a los sindicatos, como ya es habitual".

En la citada reunión "se les ofrecen contratos hasta el día 31 de diciembre, pero en los mismos no se especifica el lugar donde se realizará el trabajo o bien se indica 'preferentemente en centro de salud de Fuensanta', o de Levante Norte, etcétera, lo que quiere decir que no se asigna un centro de trabajo determinado, sino que la Administración sanitaria decide a qué centro de salud le asigna diariamente el trabajo".

Esta, según ha explicado el secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, "es una nueva artimaña del equipo directivo de los distritos sanitarios. Ya el año pasado, el director médico, José Antonio Gascón, utilizó artimañas para evitar que los nuevos médicos de familia cogieran contratos".

Ahora, con lo que se les ofrece, "puede ser que los médicos se pasen estos meses acudiendo cada día a un centro de salud diferente, a cubrir consultas abarrotadas con pacientes acumulados de varios días, y eso por no mencionar el hecho de no saber a dónde se va a trabajar al día siguiente".

Esta situación, según ha afirmado Damas, "se agrava todavía más en el caso de los contratos que refieren preferentemente a Palma del Río, ya que supone que les pueden asignar a cualquier pueblo del distrito, que abarca desde Peñaflor, en la provincia de Sevilla, hasta Valenzuela, pasando por Villaviciosa, Obejo y todos los pueblos del distrito sanitario Guadalquivir".

Por su parte, el delegado sindical de CCOO en Atención Primaria, José Antonio López, denuncia que "no se puede aceptar esta humillación a los profesionales, y no podemos aceptar este trato a unos profesionales que se han formado en nuestra provincia, con el esfuerzo que supone para ellos y para toda la sociedad para tener los mejores médicos de Familia de Europa, por no decir del mundo".

"No es de recibo que se les trate de esta forma cuando en otros lugares de nuestro país y de fuera de nuestras fronteras los están tentando con contratos con unas condiciones, tanto de trabajo, como salariales, muchísimo mejores que las que aquí se les presentan", ha remarcado López.