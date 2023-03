Una caravana de vehículos en protesta por la situación del transporte sanitario en la provincia

De rotundo éxito han calificado miembros de la ejecutiva de UGT Servicios Públicos en Córdoba la caravana de coches que, en señal de protesta por la situación de los trabajadores y el servicio provincial de transporte sanitario, ha recorrido este martes las calles de la ciudad desde el polígono de la Torrecilla, pasando por Paseo de la Victoria, Ronda de los Tejares, Colón, Avenida de la Libertad y acabando su recorrido en República Argentina a la puerta de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía.

Más de 60 coches con carteles en los que se podían leer lemas como “la Junta paga 62 millones de euros a una empresa que no cumple el convenio”, “no queremos que ninguna persona enferma tenga que esperar seis horas a una ambulancia”, “sin convenio no hay acuerdo” o “Consejería de Salud, garantiza un servicio sanitario de calidad y exige el cumplimiento de la licitación”, desfilaron en el largo recorrido ante cientos de ciudadanos que se acercaban a los coches cuando estos paraban para preguntar el motivo de la manifestación y, en algunos casos, aplaudieron al paso de los vehículos.

Al inicio de la misma, el secretario provincial de UGT SP, Isaías Ortega, destacó “la cerrazón de la empresa, que se niega a cumplir los términos de una licitación que firmó y aceptó, y por la que la Junta le paga 62 millones de euros por cuatro años de su servicio” y la “pasividad y ninguneo de la delegación de Salud que permite este maltrato a unos trabajadores que, aún estando en nómina de una empresa privada, son empleados de lo público, y del también consentimiento del maltrato a un servicio de primera necesidad para aquellas personas que más necesitan de la atención urgente sanitaria, y todo con dinero público, de todos y todas los y las cordobeses y cordobesas de por medio”.

Por su parte, el delegado de UGT SP en la empresa SSGGA, Enrique Pérez, quiso incidir en “la grave situación que están padeciendo los trabajadores y trabajadoras de la empresa, a quiénes se les obliga a cumplir con turnos de 48 horas, algo fuera de convenio”, y denunció “la grave situación que provoca el estrés en personas que llevan tantas horas conduciendo y en las precarias condiciones de sus nóminas, al no cobrar ningún complemento ni horas extra, y ni siquiera poder disfrutar del aumento del 2,75 por ciento que, según el propio convenio, la empresa debería de haber aplicado en las nóminas desde el mes de enero”. A esto, indicó Pérez, se une “que las ambulancias que se envían en algunos casos no disponen de soporte básico, sólo asiste el conductor de la misma, que se encuentra bajo una enorme presión, cóctel que provoca no sólo una enorme bajada en la calidad asistencial sino un peligro para la propia salud de usuarios, usuarias, trabajadores y trabajadoras del servicio de ambulancias”. Del mismo modo, el delegado de UGT denunció la obligatoriedad a la que son sometidos de “llevar la sirena y las luces de emergencia encendidas, lo que motiva que tengamos que ir más rápidos, saltarnos semáforos y provocar situaciones de peligro que en muchos casos son evitables”.

UGT ya ha anunciado una huelga general en la empresa a partir del próximo día 22 de marzo. Precisamente el día anterior está previsto un SERCLA (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía) aunque desde UGT indican que la empresa “no se ha presentado al anterior”.