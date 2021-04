Calvo, sobre las amenazas de muerte a Marlaska, Iglesias y Gámez: "No pararemos hasta encontrar al responsable"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha considerado este viernes "gravísimo" que se le haya enviado "una amenaza de muerte en toda regla" a "tres responsables políticos, dos de ellos institucionales", como son el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, además de a un "líder político" como Pablo Iglesias, y ha advertido de que desde el Gobierno "no pararemos hasta encontrar quién o quiénes son los responsables".

Así lo ha aseverado la vicepresidenta en una atención a medios en el transcurso de una visita en Córdoba a las obras de la nueva sede de la Biblioteca del Estado, que tendrá el nombre de Grupo Cántico, y a preguntas de los periodistas sobre lo que Carmen Calvo ha calificado de "amenaza de muerte en toda regla" que han recibido Marlaska, Gámez e Iglesias en sobres con balas dentro "para que no quedaran dudas" de esas amenazas, según ha abundado la vicepresidenta.

Calvo ha señalado que, al margen de "la investigación correspondiente para alcanzar a quienes lo han hecho", "si esta sociedad no es capaz de tomarse eso en serio, reprocharlo absolutamente, es que no tenemos ningún sentido ni de la convivencia, ni de las libertades ni de la solidez del Estado en el que estamos viviendo, que es un Estado democrático".

La vicepresidenta ha enfatizado que se trata de algo "muy serio, muy grave", y "no pararemos hasta encontrar quién o quiénes son los responsables de semejante amenaza de muerte".

Ha añadido que "hoy tendríamos que estar, como estamos todos, sin ambages y sin vericuetos, condenando literalmente lo que no puede ser admisible de ninguna de las maneras", y ha advertido de que "la Historia está llena de sobresaltos enormes que empiezan por aquí".

"Los responsables públicos y la ciudadanía a la que representamos no podemos hacer otra cosa que estar absolutamente enfrente y con las investigaciones que ya están en marcha correspondientes para alcanzar a quien o quienes se han atrevido a amenazar de muerte a otros compatriotas que, además, salidos de las urnas representamos al resto de los ciudadanos que nos han votado y, por tanto, a la democracia de este país", ha remachado Carmen Calvo.

El PSOE-A debe ir a la primarias "con quien mejor levante la ilusión" de los progresistas

Durante la atención a medios, Calvo también se ha referido a las próximas elecciones andaluzas y ha considerado que la federación socialista andaluza, en la que ella milita "tiene que hacer su trabajo" para que, "el día que tengamos que ir a pedir el voto a los andaluces", "lo hagamos con el mejor programa de progreso y con la persona más adecuada para levantar la ilusión y el entusiasmo de los progresistas andaluces".

"Eso hay que hacerlo, y como mi partido eso lo sabe hacer, en eso estamos", ha añadido la vicepresidenta del Gobierno en una atención a los medios durante una visita a las obras de la Biblioteca del Estado en Córdoba, y a preguntas de los periodistas sobre el proceso de primarias que se espera que afronte el PSOE-A para elegir a su candidato en las próximas autonómicas andaluzas.

Calvo no ha querido entrar a opinar sobre el debate abierto en el seno del PSOE-A acerca de si habría que anticipar dicho proceso de primarias, señalando que, en el papel de vicepresidenta del Gobierno en el que estaba compareciendo ante los medios, no se podía "pronunciar" al respecto en este momento.

No obstante, sí ha señalado que, "como militante" del PSOE, "soy partidaria de una cosa que mi partido suele hacer bastante bien, porque somos una organización que pronto tendrá siglo y medio, y si hemos durado siglo y medio en un país como éste imagino que significará que sabemos leer bien España", y es un partido "serio" que "sabe qué respuesta dar y a quiénes poner cuando hay que dar respuesta".

"Somos el partido nuclear de la política española en este momento porque somos el más votado prácticamente en toda España en el último año electoral y en las últimas elecciones catalanas", ha reivindicado Carmen Calvo, para incidir en que los socialistas "somos un partido serio, responsable, que sabe qué respuesta dar y a quiénes poner cuando hay que dar respuesta".

Así que, ha continuado, "opino que mi organización, en la que yo milito, que es la federación andaluza, tiene que hacer su trabajo para que, el día que tengamos que ir a pedir el voto a los andaluces, lo hagamos con el mejor programa de progreso y con la persona más adecuada para levantar la ilusión y el entusiasmo de los progresistas andaluces".

En esa línea, ha defendido que "los andaluces tienen que estar tranquilos por lo que este partido (el PSOE) representa para Andalucía y hemos representado siempre", y ha recordado que los socialistas ganaron también las últimas elecciones andaluzas, aunque no gobiernen fruto del pacto del PP-A con Ciudadanos (Cs) y el apoyo de Vox a la investidura de Juanma Moreno. Calvo ha aseverado que los socialistas "sabremos estar con las respuestas a los problemas, con el programa político, con el entusiasmo que España necesita para levantarse de esta crisis y salir mucho mejor por la cantidad de recursos y planes que el Gobierno de España tiene".

"Una Andalucía alineada con eso requiere a la persona adecuada y el programa adecuado", ha abundado la vicepresidenta para agregar que "en eso estamos, y que no tengan los andaluces ninguna duda de que, el día que eso llegue --en referencia a las próximas elecciones autonómicas--, el PSOE estará dispuesto para Andalucía". "Lo hemos hecho siempre y lo vamos a hacer también ahora con los mecanismos internos que tenemos a nuestro alcance", ha zanjado Calvo.

Resta "crédito" a las posturas del PP sobre el estado de alarma y defiende su supresión el 9 de mayo

Por otro lado, Calvo ha restado "crédito" este viernes a las posturas del PP sobre el estado de alarma ante la pandemia del coronavirus Covid-19, "porque hay tres PP" en cuanto a la continuidad o no de dicho instrumento, a la vez que ha defendido su supresión desde el 9 de mayo, aunque teniendo "respuestas", con "la legislación vigente", ante rebrotes.

Así lo ha manifestado Calvo en declaraciones a los periodistas en Córdoba junto al delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, después de ser cuestionada por el hecho de que el PP busque apoyos de grupos parlamentarios para generar una alternativa cuando finalice el estado de alarma.

Según ha señalado, "el PP lo que tiene que hacer es hablar entre ellos, porque entre ellos unos ya han dicho que no quieren estado de alarma, otros que sí lo quieren y otros que ellos tienen salidas propias con las posibilidades de la legislación vigente".

A su juicio, "el PP primero se tiene que poner de acuerdo, porque hay tres PP", citando a "aquellos que están gobernando comunidades autónomas; la líder del PP, que es la señora Ayuso en la extrema derecha, y el señor Casado por otro lado, que seguramente no habla con sus compañeros".

Al respecto, Calvo ha remarcado que "Casado, mediante colaboradores suyos, ya ha dicho que no apoyará de ninguna manera una hipotética prolongación del estado de alarma", de manera que "tienen tres posiciones", ha apostillado, para recomendarles que "hablen entre ellos y encontrar alguna salida coherente".

Mientras tanto, ha aclarado que la postura del Gobierno es que "hay diez millones de vacunados con una o dos dosis o con vacunas que solamente tienen una dosis", de modo que "se está alcanzando la velocidad de vacunación que había dicho el presidente en el mes de abril y que se irá incrementando".

Ante ello, ha asegurado que "se va a llegar al verano con la población bastante protegida y que no se puede seguir diciendo a la crisis social y económica del país que se va a seguir manteniendo un estado, que debe ser excepcional, que solamente se puede mantener el tiempo necesario, que no se puede seguir manteniendo más allá de lo razonable el toque de queda para seguir levantando al país, que no es razonable avanzar en vacunas y pretender estar en la misma situación de hace siete, ocho o diez meses".

En este sentido, ha advertido de que "quienes intentan jugar políticamente con eso, sepan que están jugando, no solamente con las expectativas positivas que la gente ya empieza a tener, sino que están jugando desgraciadamente también con la crisis social y económica del país".

Por tanto, la vicepresidenta ha declarado que "el PP dice una cosa y la contraria" porque "por un lado Ayuso dice que está encantadísima de las cifras de la pandemia en Madrid", a lo que ha agregado que "por otro lado pide que se mantenga, pero que se levante el estado de alarma".

Al hilo, ha expresado que "el PP ha votado a favor, contra y abstención" de estado de alarma desde que se inició la pandemia. "Es el único partido que ha hecho las tres cosas posibles en una votación", ha zanjado Calvo, quien cree que "tiene bastante poco crédito cuando diga cosas relativas a este importantísimo asunto".

Así, ha apoyado "salir el día 9 de mayo" del estado de alarma "en unas buenas condiciones sanitarias para empezar el levantamiento de la crisis que este país ha ido acumulando y seguir teniendo, con la legislación vigente, una panoplia de respuestas que van a seguir permitiendo proteger a la población del país en todos aquellos meses donde, estando bastante inmunizada la sociedad, pueda haber evidentemente rebrotes y alguna situación de respuesta".

En definitiva, la vicepresidenta ha criticado que "el PP ha estado jugando todo el tiempo con la pandemia en la política, porque se ha visto cambiar de posición continuamente", por lo que "el crédito de esto es bastante mínimo", ha afirmado.