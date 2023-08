El calentamiento en Córdoba: la ciudad sufre los primeros siete meses del año más calurosos desde que hay registros

Córdoba es la capital de provincia en España con la media de las máximas más alta de lo que va de 2023. Tan alta está siendo la media, que la ciudad está sufriendo un calentamiento extraordinario, el más alto desde que hay registros en el observatorio que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ubicó en el Aeropuerto de Córdoba.

Según los datos analizados, entre enero y julio de 2023 la media de las máximas en la ciudad de Córdoba es de 27,3 ºC. La media de las máximas entre 1991 y 2010 es de 25 ºC. Es decir, son 2,3 ºC más a lo que debería ser normal. Y de toda la serie, desde 1959, es la primera parte del año más calurosa.

El calor actual no es solo cosa de un día. Para ver si realmente las temperaturas de este 2023 están siendo más altas de lo habitual, comparamos las máximas registradas en lo que llevamos de este año con el período de referencia.

El científico Ed Hawkins popularizó el uso de los climate stripes (“rayas climáticas”), unos gráficos en forma de código de barras que recogen la evolución de la temperatura media de cualquier lugar, la comparan con la media de cada año y la muestran con un código de color.

El año 2023 está siendo el más cálido que se ha registrado en Córdoba. En España, el calentamiento cordobés está lejos del que se registra en otras provincias. 2023 está siendo el año más cálido desde que existen registros en 16 provincias y el 2º más cálido en otras 8 provincias. En Granada, Cuenca y Girona las máximas de lo que llevamos de año se sitúan +2,8ºC por encima de la media de las máximas del período de referencia (1981-2010).

El calentamiento global es un fenómeno que afecta a todo el planeta y los datos de las estaciones de la AEMET lo reflejan para España. El aumento paulatino de las máximas alcanzadas en cada año se repite en todas las provincias españolas.

Metodología

Para este artículo se han usado los datos históricos de las temperaturas máximas recopilados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) desde 1950 (o desde el primer año disponible), extraídos de su API y analizados por elDiario.es.

Los datos de cada provincia corresponden a la estación meteorológica situada en la capital de cada una de ellas que disponga de observaciones actuales y de la serie histórica más antigua. En su ausencia, se ha usado otra estación de la provincia con las mismas características (por ejemplo, los datos de Palencia corresponden a la estación de Autilla del Pino).

En los casos de Cantabria, Gipuzkoa y Álava los datos de las últimas 24h no proceden de la misma estación que los datos históricos usados para esa provincia, ya que no existe una estación que comparta todos los datos. Sin embargo, se trata de estaciones situadas a pocos metros de distancia en los aeropuertos de estas provincias. Las temperaturas recopiladas por ambas no siempre coinciden, por las condiciones del entorno donde están situadas, pero la variación es de pocas décimas y por eso se han usado para la comparativa.

También se han incluido como estaciones secundarias, aparte de las clasificadas como capital de la provincia, aquellas que cuentan con una serie histórica sin grandes saltos temporales, con datos desde al menos 2000 y que siguen registrando las temperaturas en la actualidad.

Cómo indicador de referencia para la “temperatura normal” se usa la media de las máximas entre 1981 y 2010, del mes o de los días del año que han pasado hasta la fecha de actualización. Este es el periodo temporal considerado por la AEMET para “definir las características climáticas de una zona determinada”.