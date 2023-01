Se busca al dueño de un sobre con dinero y tres décimos de lotería, uno de ellos premiado con 20 euros

Si ha perdido usted un sobre con 70 euros y tres décimos de lotería, sepa que uno de ellos ha sido premiado con 20 euros y que los tres están en la Jefatura de Policía Local de Córdoba. Este es uno de los más curiosos objetos perdidos que ha publicado el Ayuntamiento, y para cuya recogida (previa demostración de propiedad) da un plazo de dos años.

Concretamente, a fecha 31 de diciembre de 2022, la Policía Local tenía en su poder 11 DNI, dos permisos de conducir, una tarjeta de crédito, otra tarjeta personal, cinco carteras/monederos, seis bolsos/bandolera; dos gafas graduadas, siete teléfonos móvil, un ordenador portátil, joyas y un buen número (indeterminado) de llaves.

Y luego está el citado sobre, que incluía tres décimos de lotería y 70 euros en efectivo, según ha podido saber este periódico. De los tres décimos, además, uno está premiado con 20 euros que, con oficio, ya se ha cobrado, y cuyos beneficios están junto con los otros dos décimos y el dinero.

La publicación del listado en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento es un llamamiento a los ciudadanos que hayan perdido u olvidado sus pertenencias en algún lugar y desconozcan dónde. Según se indica en la publicación, los objetos podrán ser reclamados y entregados a quienes acrediten ser sus dueños en la Oficina de Objetos Perdidos de la Policía Local, en la Avenida de los Custodios, 1. Esta podrá visitarse en días hábiles, en horario de 8:30 a 14:30 de lunes a viernes, excepto el 24 y 31 de diciembre.

Además, “la titularidad del objeto reclamado podrá acreditarse por cualquier medio admitido en derecho”, y en ausencia de título, se pedirá dar algún detalle sobre lo reclamado que “a juicio del responsable de la oficina de Objetos Perdidos sean suficientes para presumir la propiedad”.

Antes de la entrega, podrá pedirse la satisfacción del premio establecido en el artículo 616 del Código Civil para la persona que encontró las pertenencias y las entregó en la oficina. Y también, en su caso, de los gastos originados.

El plazo para reclamar algún objeto perdido es de dos años a contar a partir del segundo domingo de esta publicación en el tablón de edictos, ninguna persona acreditara la propiedad del bien. Tal como establece el artículo 615 del Código Civil, se adjudicará a quien lo hubiese encontrado, previo pago de los gastos originados. “En ausencia de persona que reclame el bien, ni como propietario/a ni como hallador/a, el Ayuntamiento podrá declararlo de titularidad municipal por ocupación, artículo 610 del Código Civil”.

El periodo para las cosas que no pudieran conservarse sin deterioro o sin constituir gastos que disminuyan notablemente su valor, pasará a ser vendida en subasta pública pasados los ocho días. Los objetos que podrán depositarse y reclamarse en esta oficina son DNI, permisos de conducir, otras tarjetas, documentación de vehículos, carteras/monederos; bolsos/bandoleras, móviles, relojes, llaves y bicicletas.

