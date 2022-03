La borrasca deja ya 50 litros en Córdoba desde el viernes

Las precipitaciones asociadas a la borrasca que viene afectando a Córdoba desde el pasado viernes ya ha dejado más de 50 litros en el pluviómetro de la estación de la Agencia Estatal de Metereología (Aemet) en el aeropuerto de la capital.

Desde que comenzara a llover el viernes 11 de marzo hasta este lunes a media tarde, el acumulado de precipitaciones en Córdoba capital suma 50,6 litros en concreto. Este lunes, en el que las lluvias han sido continuas hasta la tarde, se han sumado un total de 21,6 litros.

Pero la jornada con una mayor cantidad de precipitaciones hasta el momento fue la del viernes, cuando se sumaron 23,5 litros. El sábado se contabilizaron 4,8 litros y en la jornada del domingo no se llegó al litro, con 0,7 litros por metro cuadrado en los registros.

La previsión meteorológica avanzada por el Colectivo Meteofreak en este periódico señala que la borrasca Celia mantendrá el ambiente lluvioso durante toda la semana y que las lluvias serán en forma de barro a partir de la mañana del martes.

La provincia de Córdoba se ve afectada ahora por la borrasca Celia y mantiene una tendencia húmeda que dejará precipitaciones durante la mayor parte de la semana. El descuelgue y aislamiento de una borrasca fría hasta el suroeste peninsular, así como su persistencia sobre la vertical del Cabo de San Vicente, será lo que alimente las precipitaciones que se formen sobre el Atlántico y el Mediterráneo durante los próximos días. Las lluvias serán abundantes y diversas, tanto en forma de sistemas frontales como en forma de chubascos tormentosos. A las mismas le acompañará además un incómodo invitado, el barro. La posición de la borrasca inyectará polvo sahariano en altura que llegará hasta la Península Ibérica atraída por el viento del sureste. Las precipitaciones serán en forma de barro desde la jornada del martes.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!