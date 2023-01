Aviso amarillo por mínimas bajo cero en las primeras horas de este martes en Córdoba

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene previsto activar durante las primeras horas de este martes, 31 de enero, avisos de nivel amarillo por bajas temperaturas --por debajo de cero grados-- en puntos de las provincias andaluzas de Córdoba y Granada. Además, en Cádiz continuará el aviso por fenómenos costeros.

En concreto, los avisos por frío se han activado desde la medianoche de este martes y estarán vigentes hasta las 10:00, por temperaturas mínimas de hasta cuatro grados bajo cero, según la información publicada por la Aemet en su página web, consultada por Europa Press.

Los avisos amarillos afectan, en la provincia de Córdoba, a la campiña y las comarcas de Sierra y Pedroche --por temperaturas mínimas de entre uno y cuatro grados bajo cero--, hasta las 9:59.

Además, en el tramo entre las 0:00 y las 10:00 de este martes se prevé que estén vigentes los avisos amarillos en las comarcas granadinas de Cuenca del Genil, Guadix y Baza, en todos los casos por temperaturas mínimas de hasta cuatro grados negativos.

Igualmente, permanecerá activado hasta las 7:59 el aviso amarillo por fenómenos costeros en Cádiz, con viento de levante en el Estrecho que pueden alcanzar hasta los 61 kilómetros por hora.

Este lunes son tres pueblos del norte de la provincia de Córdoba, Valsequillo, Espiel e Hinojosa del Duque, por ese orden, los más fríos de Andalucía, pues han registrado, entre la madrugada y primeras horas de la mañana, temperaturas de entre -5,5 grados centígrados, en el caso de Valsequillo, los -5,2 grados de Espiel y los cinco grados bajo cero de Hinojosa.

Fuera de la provincia de Córdoba, según datos de la Aemet, solo otro pueblo, el de la Puebla de los Infantes, en Sevilla, se ha colocado entre los más fríos de Andalucía en la mañana de este lunes, con 4,7 grados bajo cero.

Pese a todo, el punto más frío de la comunidad andaluza este lunes se sitúa, como no puede ser de otra manera, en Sierra Nevada. En concreto, el radiotelescopio situado a más de 2.800 metros de altura en el macizo granadino ha marcado esta jornada una mínima de 11,4 grados centígrados bajo cero.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!