Arranca la temporada de riesgo alto de incendios en Córdoba con una huelga del personal del Infoca

El mes de junio arranca este miércoles con la mirada puesta en nuestros montes y con la activación del riesgo alto de incendios tanto en Córdoba como en toda Andalucía hasta el próximo 15 de octubre. Esta campaña especial se inicia, además, en medio de un ambiente enrarecido entre los trabajadores del servicio de extinción de incendios forestales -el Plan Infoca- de la Agencia de Medio Ambiente y Aguas (AMAYA), dependiente de la Junta de Andalucía, que están llamados a la huelga desde hoy mismo tras años de quejas por su situación laboral.

El sindicato mayoritario, CGT, junto al Sindicato Independiente de Bomberos Forestales Infoca (SIBFI) y el SAT y las asociaciones ATILA y Movimiento INFOCA, acordaron el pasado 14 de mayo iniciar una campaña de movilización para presionar a la Consejería de Medio Ambiente, en plena precampaña electoral, en la consecución de sus objetivos, que no son otros que mejorar las condiciones laborales de los empleados fijos, temporales e interinos.

Las demandas de los trabajadores -tanto fijos, temporales como interinos- son, tal y como afirman en el comunicado conjunto, “históricas”. Y son el reconocimiento de la antigüedad y la estabilidad de la plantilla, lo que implica la cobertura del 100% de los puestos del Infoca durante todo el año, el impulso de las jubilaciones parciales de los trabajadores, la marcha atrás en la OPE extraordinaria de “estabilización” -que ha sido impugnada por el CGT-, la aplicación de coeficientes reductores para la jubilación y la aprobación del estatuto del bombero forestal.

Estas demandas, que llevan años sobre la mesa pero que se han intensificado tras la campaña de incendios de 2021, que supuso un incremento de incendios y superficie quemada, han hecho que la campaña que arranca este miércoles lo haga con una movilización laboral. Además, judicializada, ya que CGT, el sindicato mayoritario y convocante (junto con SIBFI y SAT) de la huelga, ha denunciado a la Junta de Andalucía por “coartar” sus derechos fundamentales a la hora de convocar el parón.

La Consejería de Agricultura ha establecido unos servicios mínimos del 80% de la plantilla, un porcentaje que para CGT resulta “abusivo” porque limita el efecto de su movilización, motivo por el que los impugnan. Desde Agricultura argumentan que los servicios mínimos hacen uso de mucho personal porque la huelga se desarrolla en el periodo de alto riesgo de incendios que se prolonga hasta octubre.

Que las campañas no duren cuatro meses y medio

Aunque la llamada a la movilización se ha realizado de manera conjunta entre sindicatos y asociaciones, son estas últimas las que en mayor medida representan a los trabajadores temporales dado que no pueden participar en los procesos de elección de sindicatos al no pertenecer a la plantilla de forma fija. Así, la principal demanda de estos empleados es que las campañas no duren únicamente cuatro meses y medio, “aunque se ha acordado que para este año sean seis meses que, aunque es insuficiente, nos ayuda a la hora de solicitar el paro y a la cotización”, apuntan desde el Movimiento Infoca.

A su vez, estos empleados piden el establecimiento de unas bases “justas” para acceder a estos puestos temporales dado que denuncian que “cerca del 50%” del personal temporal que ha entrado en los últimos años ha sido “de fuera del dispositivo”. “Todo el mundo tiene derecho a ocupar estas plazas, pero si no cuidas a la plantilla, estará más precaria y dará un peor servicio” ya que, recalcan estas fuentes, la formación año tras año es muy importante. Asimismo, la reforma laboral ha generado más inquietud en estos trabajadores, y no porque vean empeorados sus puestos de trabajo, sino porque desconocen qué figura contractual les adjudicarán. “A día de hoy no está muy claro en qué punto nos deja” ya que los contratos temporales, como los conocíamos antes, han desaparecido, es decir, los de obra, interinidad y eventuales.

Además de la convocatoria de huelga, los trabajadores también están llamados a una concentración el 1 de junio a las puertas del Parlamento andaluza y a una acampada indefinida en los jardines de Cristina junto al palacio de San Telmo. “En función de los acontecimientos”, señalan las organizaciones, estas manifestaciones se harán en el resto de provincias andaluzas.

Los trabajadores de la AMAYA saben que el seguimiento de la huelga no será masivo dado que son un dispositivo no sólo de incendios, sino de emergencias, por lo que los servicios mínimos tienen que ser muy altos. Así, tal y como han informado a este periódio fuentes del Movimiento Infoca, los servicios mínimos se han establecido en un 80% de la plantilla, aunque este porcentaje varía según el puesto de trabajo. De esta forma, las brigadas y los retenes de guardia con medios aéreos tienen un 100% de servicios mínimos mientras que los retenes de tierra sólo son del 30%.

Un total de 900 hectáreas quemadas en Córdoba en el verano de 2021

La campaña estival del pasado año en Córdoba estuvo marcada por el número de héctareas arrasadas por el fuego, poco más de 900, lo que supuso alrededor del 7% del territorio de la provincia de Córdoba. De las 900,82 calcinadas, el 75% correspondió a matorral y el resto, a arbolada.

Con esta cifra, el pasado verano superó con creces la media registrada en los últimos 20 años, que situaba en unas 230 hectáreas el terreno quedado en cada campaña estival. Durante 2021 se produjeron 105 incendios, de los que 20 fueron forestales y 85 se quedaron en conatos, es decir, pequeños fuegos que no llegaron a calcinar ni una hectárea.

El incendio de mayor impacto fue el de Villaharta, donde las llamas calcinaron 112,88 hectáreas. La virulencia del fuego y la cercanía al pueblo obligaron, incluso, a elevar el nivel de emergencia del 0 al 1. Otro incendio también muy significativo fue el de Alcaracejos, aunque en este no se activó el nivel 1 dado que los núcleos urbanos no se vieron amenazados.

Dispositivo del Plan Infoca para este verano

Para esta campaña, el Plan Infoca dispondrá de un total de 4.702 efectivos, entre personal funcionario, trabajadores de la AMAYA, personal médico y recursos externos, como pilotos o mecánicos. En esta campaña no habrá bomberos eventuales al ponerse fin a la temporalidad con la conversión de las plazas temporales a fijos discontinuos. El dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales cuenta con un presupuesto de más de 175,1 millones de euros, de los que 84,2 millones se destinan a prevención y 90,9 millones, a extinción.

Respecto a las infraestructuras y medios logísticos, el operativo cuenta con 23 Centros de Defensa Forestal (Cedefo), un Centro Operativo Regional (COR) y ocho Centros Operativos Provinciales (COP). El resto de infraestructuras consiste en tres Bases de Brigadas de Refuerzo, ocho pistas de aterrizaje propiedad de la Junta de Andalucía y una más propiedad del Estado, así como nueve pistas y helipistas y 198 puntos fijos de vigilancia repartidos por toda la geografía de la comunidad.

Por lo que se refiere a los medios técnicos, la flota terrestre del Infoca está formada por 117 vehículos pesados de extinción -16 nodrizas y 101 autobombas-, entre las cuales se encuentran ya operativos los 32 nuevos camiones autobombas, fruto del proceso de renovación de la flota que se completa con la adquisición de otras 44 autobombas y 12 quitanieves. El dispositivo de esta campaña cuenta, además, con 1.260 turismos y todoterrenos para transporte de personal.

Respecto a los medios aéreos disponibles para el operativo de 2022, en total son 41 aeronaves entre las sobresalen los tres helicópteros de transporte y extinción para brigadas conocidos como Súper Puma, que permiten aumentar, junto a la totalidad de estos medios, la capacidad de traslado de efectivos y de descarga de agua. La flota aérea se completa con dos aviones de vigilancia y coordinación, dos helicópteros de coordinación, mando y control, nueve aviones de carga en tierra, dos aviones anfibios, cuatro helicópteros pesados de extinción y 19 helicópteros de transporte y extinción.

Además, esta campaña el Plan Infoca cuenta con cuatro drones aéreos que sirven de apoyo para la dirección de extinción en las horas nocturnas, cuando ya no pueden volar los medios aéreos. Uno de estos drones tiene la singularidad de que despega en vertical y vuela en horizontal como si fuese una aeronave, lo que permite una mayor cobertura y autonomía. El operativo también dispone de un dron terrestre que puede entrar en cualquier terreno para crear líneas de cortafuegos o calles por los que acceder los efectivos en tierra.

Novedades

Entre las principales novedades de este año sobresale la puesta en servicio del nuevo Centro de Defensa Forestal de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén). Un Cedefo que viene a reforzar la protección sobre el mayor espacio protegido de España y que cuenta con el helipuerto más grande de Andalucía con capacidad para seis aeronaves. También son novedad los subcedefos de Cardeña (Córdoba) y Coripe (Sevilla). Igualmente destacan las obras realizadas en la pista de aterrizaje de La Resinera (Granada) y la nueva plataforma meteorológica que permitirá conocer los datos a tiempo real, con el fin de analizarlos a la hora de combatir los incendios.

Previo al arranque del periodo de alto riesgo, el Infoca viene realizando trabajos selvícolas preventivos en 24.199 hectáreas. De estas actuaciones, de forma manual se han realizado trabajos sobre una superficie de 7.236 hectáreas y de manera mecanizada en 10.976 hectáreas. Además, mediante el programa de pastoreo conducido se ha actuado en otras 5.987 hectáreas.

A estos trabajos preventivos hay que sumar las obras para la modernización y mejora de caminos forestales, vías que son fundamentales para la intervención de los efectivos del Plan Infoca. En total, son diez expedientes, uno por provincia y dos más en Sierra Nevada y el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, que hacen posible intervenir sobre 1.726 kilómetros de caminos forestales en 186 municipios andaluces.

En lo que va de año se han contabilizado 137 intervenciones del Infoca, de las cuales 113 (82,5%) quedaron en conatos, mientras que el resto fueron incendios forestales que han afectado a 256 hectáreas.