Arranca en Córdoba el consejo interterritorial nacional que analizará la variante ómicron

El Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que integra al Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, celebrará este jueves en Córdoba su segunda reunión presencial desde el inicio de la pandemia de COVID-19, para abordar, entre otros aspectos, la aparición de la variante ómicron y la aprobación de las nuevas estrategias de Salud Digital y Salud Mental. La reunión ha arrancado en el Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Según consta en el Orden del Día, al que ha tenido acceso Europa Press, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y los consejeros autonómicos debatirán sobre la actual situación epidemiológica de la pandemia, en medio de un alza de contagios que ha elevado ya la incidencia acumulada a 14 días por 100.000 habitantes por encima de 200.

Mientras tanto, el Gobierno ha insistido en la necesidad de lanzar un "mensaje de tranquilidad" ante el avance del virus y la llegada de ómicron a España, de la que ya se han registrado cuatro casos confirmados.

Ayer, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, realizó también un llamamiento a que los ciudadanos españoles mantengan una "responsabilidad ejemplar ahora que llega un puente". "Me gustaría dirigirme a todos los españoles que han demostrado una auténtica responsabilidad en este procedimiento. Es muy importante que sigamos manteniendo las medidas: mascarilla, ventilación, higiene... Si seguimos con vacunación y prevención estaremos en disposición de abordar con la mayor normalidad posible la Navidad", indicó.

Asimismo, el Ministerio de Sanidad, a través de un documento del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que dirige el doctor Fernando Simón, ha recomendado establecer límites en el número de participantes en eventos sociales y públicos y sociales, "especialmente durante las celebraciones de las fiestas navideñas", "debido al contexto epidemiológico actual" y a "las incertidumbres asociadas a la variante ómicron", además de "una posible disminución de la efectividad vacunal con el tiempo".

En este sentido, durante el CISNS también se va a abordar la situación actual de la vacunación contra la COVID-19, que está centrada en estos momentos en las terceras dosis para personas con condición de alto riesgo, personas que viven en residencias, personas mayores de 70 año y las dosis de refuerzo para aquellas personas que solo recibieron la vacuna monodosis de Janssen.

Mientras tanto, tal y como anunció ayer Darias, se espera que las vacunas para menores de 12 años lleguen a España en la segunda quincena de diciembre, para poder comenzar con la vacunación en este grupo de edad, que cuenta con la mayor incidencia de casos, 342.

Al margen de la COVID-19, el Pleno del CISNS dará el visto bueno final a la Estrategia de Salud Mental, la Estrategia de Salud Digital y la aprobación del Abordaje del Alzheimer y otras demencias, y del Parkinson y parkinsonismos, dentro de la Estrategia de Enfermedades Neurodegenerativas del SNS.

Darias defendió que la actualización de la Estrategia de Salud Mental, sin renovar desde 2009, forma parte del plan del Ejecutivo de pasar "del debate a la acción" en la atención de "una pandemia silenciada" hasta ahora. El documento recoge el Plan de Acción en Salud Mental y COVID-19, que contará con un presupuesto de 100 millones de euros para los próximos 3 años.

Además, se incorporará la especialidad de psiquiatría infantil y adolescente a la Formación Sanitaria Especializada, así como un teléfono de información 24 horas, gratuito y confidencial, de atención profesional y apoyo ante la conducta suicida, con capacidad de derivación rápida a los servicios de emergencia correspondientes ante una situación de crisis.

Por su parte, la Estrategia de Salud Digital se estructura en tres grandes líneas de actuación: el desarrollo de servicios sanitarios digitales orientados a las personas, a las organizaciones y a los procesos que integran el sistema de protección de la salud; la generalización de la interoperabilidad de la información sanitaria; y el impulso a la analítica de datos relacionados con la salud y el sistema sanitario.

En el CISNS también se aprobará el Plan de Prevención de VIH y otras ITS 2021-2030, con motivo del Día Mundial de Lucha contra el Sida, que se celebra un día antes de la reunión. Según explicó Darias este lunes, el plan promoverá la prevención combinada y el diagnóstico precoz de la infección, y también tendrá entre sus principios rectores la atención a la cronicidad y la mejora de la calidad de vida de las personas con VIH.

Entre otros puntos, también se acordará la propuesta de actualización de la cartera común de servicios en lo relativo a la atención de la salud bucodental, así como la propuesta de actualización y concreción de la cartera común de servicios de genética, junto con información sobre la nueva convocatoria de Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR).

Igualmente, se tratará el nuevo Real Decreto de especialidades. Concretamente, se discutirá el procedimiento y criterios para la creación y revisión de los títulos de especialista en ciencias de la salud y de los diplomas de área de capacitación específica, el acceso y la formación de las áreas de capacitación específica y se establecen las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de formación.

Asimismo, durante el CISNS de este jueves se va a aprobar la designación del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, para representar a las comunidades autónomas durante el primer semestre de 2022 en las reuniones del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) de la Unión Europea.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!