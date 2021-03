¿Qué es la alerta sanitaria dos que permite abrir bares hasta las 21:30 y cuándo se aplicará en Córdoba?

El Gobierno andaluz ha decidido este miércoles, tras la reunión del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto (Comité de Expertos), ampliar hasta las 21:30 horas la apertura de la hostelería y de negocios comerciales en aquellos municipios que se encuentren en nivel 2 de alerta sanitaria. En estos momentos, la apertura de ambos sectores es hasta las 18:00. Pero, ¿cuál es este nivel y cuándo podrá entrar en él Córdoba?

Estos criterios vienen marcados por una decisión del comité interterritorial formado entre las comunidades autónomas y el Gobierno. Actualmente, la provincia de Córdoba está, en su totalidad, en nivel de alerta tres y grado uno. En ese grado está incluido también Valsequillo, el único municipio de la provincia cerrado perimetralmente.

El nivel dos se produce cuando se producen ciertas condiciones favorables en un semáforo aprobado por el Ministerio de Sanidad. Así, tiene que haber una incidencia acumulada inferior a 150 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días e inferior a 75 en la última semana. La positividad tiene que ser inferior al 10% y los casos entre mayores de 65 años también tienen que ser bajos.

Aún así, la situación en los hospitales tiene que mejorar, ya que solo con la incidencia no es suficiente para bajar de nivel. Así, la ocupación de camas con ingresados con Covid 19 no puede superar al 10% de toda la capacidad provincial y la de las UCI no puede estar por encima del 15%.

Actualmente, en la provincia de Córdoba la incidencia acumulada es suficiente para que se pase al nivel sanitario dos. Eso sí, los expertos del comité provincial tienen que revisar exactamente la situación hospitalaria. Si las UCIs se siguen manteniendo en altos niveles de ocupación, no se pasará de nivel.

En los últimos días, la incidencia acumulada de PDIA (Prueba diagnóstica de infección activa) a 14 días y a 7 días refleja que la pandemia se encuentra en fase de meseta en Andalucía. No obstante, los niveles de presión asistencial se mantienen en UCI por encima del 20%.

En cuanto a la incidencia de la cepa británica en Andalucía, el análisis de los equipos técnicos y las secuencias genéticas dictaminan que es la causante de un 60% de los positivos. Asimismo, los expertos han tenido en cuenta el porcentaje actual de inmunizados en Andalucía que se sitúa en el 2,7%, debido a la reducida cantidad de dosis de vacunas recibidas hasta ahora, según ha informado el gobierno andaluz.

En el caso de municipios con 1.500 o menos habitantes no se aplicarían las restricciones en función de su incidencia sino que se haría una evaluación de riesgos específica por parte del Comité Territorial de Alertas en Salud Alto Impacto. Finalmente, se permiten las reuniones de 6 personas, salvo en el interior de los locales de hostelería y restauración, donde la limitación se mantiene en 4 personas.

En cuanto a horarios y desarrollo de actividades, en municipios incluidos en distritos sanitarios con nivel de alerta 4 grado 2, se mantienen las medidas existentes así como en municipios incluidos en distritos sanitarios con nivel de alerta 3 o nivel de alerta 4 grado 1, como hasta ahora; y en municipios incluidos en distritos sanitarios con nivel de alerta 2 o inferior, el horario de comercios, actividades y servicios (incluida la hostelería) se amplía hasta las 21.30 horas. La evaluación de los diferentes niveles que corresponden a los distritos o áreas sanitarias se determinará mañana en los Comités Territoriales de Alto Impacto en Salud Pública.

Las nuevas actividades reguladas son el permiso para el desarrollo de actividad de bandas de música no profesionales en niveles alerta 3 e inferiores con medidas preventivas específicas así como el permiso para el desarrollo de los centros recreativos infantiles en nivel de alerta 2 o inferior con medidas preventivas específicas.

Finalmente, se permitirá la actividad presencial en la Universidad en nivel 2 o inferiores.

La decisión se toma el jueves

Las decisiones sobre qué zonas están en nivel 2, 3 o 4 la tomarán este jueves los comités provinciales de alertas. Cuando se revisen los niveles, en todos aquellos municipios de Andalucía que pasen a nivel 2 a partir de las 00:00 del viernes podrá abrir el comercio y la hostelería hasta las 21:30, según ha informado la Junta.

Otra decisión que se ha adoptado es aumentar las reuniones de 4 a 6 personas, en el ámbito doméstico y en la restauración y hostelería al aire libre.

No obstante, se ha decidido mantener la mayoría de las medidas vigentes para evitar en la medida de lo posible una cuarta ola. Así se mantiene el cierre perimetral de la comunidad y de cada una de las ocho provincias; el cierre perimetral de municipios con más de 500 casos por 100.000 habitantes, y el cierre de la actividad no esencial en municipios con más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. El toque de queda también seguirá vigente entre las 22 y las 6 horas.

Los niveles se revisarán cada semana, por lo que las ciudades en nivel 3 podrán pasar la siguiente semana a nivel 2 o viceversa, en función de cómo evolucione la incidencia. Se trata de una medida dinámica, como hasta ahora, según ha informado la Junta.