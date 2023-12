Dentro del Airbus Córdoba-Praga: “Este avión tendría que haber venido lleno de turistas checos”

Nadie lo reflejó mejor que el rapero cordobés Percless: “Esta es La ODB, de aquí no salen vuelos, la que nadie ve, no llegan pasajeros”. Es el verso de su canción Aquí no salen vuelos, publicada en 2022 y cuya vigencia ha sido incontestable durante más de quince años. Hasta este miércoles 6 de diciembre de 2023.

Este festivo nacional, el Aeropuerto de Córdoba ha marcado un pequeño hito histórico como terminal en la que ha aterrizado y despegado un Airbus 320 chárter de la compañía Czech Airlines. No venían pasajeros, pero sí que ha recogido a 180 cordobeses con destino a Praga, la bella capital de la República Checa.

Casi 200 personas (contando a la tripulación) a bordo de un avión cuyo pasaje es el más grande que ha partido nunca desde Córdoba, cuyo aeropuerto sólo vivió aterrizajes y despegues de pasajeros en 2008, en la fracasada aventura de Flysur, y en los vuelos que se acogieron hasta los años 80.

Un regalo de santo y una turista sevillana

Hace 15 años, Juan Alba, un empresario de Montoro, ya pudo coger un vuelo desde el aeropuerto. Hoy ha repetido. “Ha sido un regalo para mi mujer, que es su santo”, explicaba el empresario, dueño de la empresa Alcufre, y que ha esperado pacientemente a embarcar en el avión junto a su esposa y su hijo. Un viaje familiar con un destino que no conocía, Praga, y del que esperan grandes cosas, según detallaba la familia.

Eran las 9:20, todavía quedaban casi dos horas para el despegue de la aeronave, cuyo aterrizaje sumó 10 minutos de demora y cuyo despegue se fue retrasando hasta los 50 minutos. Algún cabreo había. “Llevamos aquí desde las 8:30”, decía una pasajera fumando en la puerta de la terminal, que, dada su pequeña envergadura, lo permite sin ningún riesgo de perder el vuelo.

Otros, como José María Vázquez, portavoz de la Plataforma Aeropuerto Ya, no han sufrido por el retraso. Claro que Vázquez lleva seis años batallando hasta llegar al día de hoy. Además, fue el primer pasajero en hacerse con el billete. “Esto tendría que haber venido lleno de turistas”, ha señalado el portavoz de la plataforma, que hoy viajaba con su mujer, Urde, de origen dominicano.

Ambos ya conocían Praga, como también la conocían Sandra, una pasajera sevillana que, por una vez, no ha volado desde la capital hispalense. “Me han convencido mis amigos de Córdoba. Llegué anoche y la verdad es que, de momento, muy bien”, explicaba la joven, junto a una de estas amigas, la promotora, en realidad, del viaje: “Lo compramos en verano a través de una agencia de viajes”, señalaba.

Cinco vuelos en verano y uno en Semana Santa

Esa agencia es Mapa Tours, cuyo responsable, Esteban Gómez, también esperaba paciente en la terminal a ver que todo transcurría con normalidad. Normal, teniendo en cuenta, pero cuando estuvimos visitando las instalaciones, vimos que estaba totalmente preparado para recibir uno de nuestros vuelos y para empezar a operar“, explicaba el gerente del turoperador, que contaba que la venta de pasajes se agotó en 48 horas.

Concretamente, los pasajeros han tenido dos tipos de paquetes: vuelo más hotel y otro que, además, incluye visitas, un paseo en barco, una cena buffet y una visita a un balneario. Este último se ha vendido por 999 euros, todo incluido.

Visto el éxito, Gómez ya mira al futuro. Ha revelado que está trabajando con el aeropuerto para implementar el control de pasaportes y poder así fletar vuelos a destinos como Estambul, muy demandados. De hecho, aunque sin citar los destinos, ha indicado que el próximo vuelo será en Semana Santa y que tiene previstos otros cinco en verano. “Esperamos que, en una semana, semana y media, podamos anunciarlo”, ha señalado.

Lo que no se ha atrevido a precisar es si Córdoba podrá ser destino y que aterricen aviones “llenos de checos”, como decía José. “Algunos tour operadores de fuera nos han consultado. Por supuesto, la información que le he dado es magnífica, que se animen. Pero eso es ya trabajo con las oficinas de turismo de los otros países”, indicaba el responsable de Mapa Tours, la empresa que ha conseguido un pequeño hito histórico para el Aeropuerto de Córdoba, y también hacer feliz al rapero cordobés Percless, aunque sea a base de llevarle la contraria.