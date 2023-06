La agenda de Felipe VI en Córdoba: una cena en el Alcázar, un foro en la Diputación y actos en el Palacio de Congresos

El rey Felipe VI viajará hasta Córdoba la próxima semana, donde durante las jornadas del lunes y martes mantendrá distintos actos institucionales en el Alcázar, el Palacio de la Merced y el Palacio de Congresos.

La visita a la capital cordobesa comenzará el lunes 19 de junio, cuando ofrecerá a partir de las 19:30 dará la bienvenida y ofrecerá una cena a los participantes en los encuentros del Proceso de Áqaba en Córdoba, en el Alcázar de los Reyes Cristianos.

El Proceso de Aqaba es una iniciativa por el diálogo y la cooperación en materia de seguridad. Será en la jornada del martes 20 de junio cuando Felipe VI asista, junto con el rey de Jordania, Abdalá II, a la sesión de la reunión del Proceso de Áqaba, que se celebrará desde las 9:30 en el Palacio de la Merced de Córdoba, sede de la Diputación Provincial.

Según la información que ha trascendido, en el foro del Proceso de Aqaba participan expertos para abordar la paz en Oriente Próximo y el modo de luchar contra el terrorismo.

Posteriormente, a las 15:15 del martes, el rey recibirá en audiencia a una representación de la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) en el Palacio de Congresos de Córdoba. La FIA celebra en la capital cordobesa la próxima semana su asamblea anual, con más de 600 representantes del automovilismo a nivel mundial.

La agenda de Felipe VI en Córdoba concluirá con otro acto en el Palacio de Congresos, donde a primera hora de la tarde del martes, el equipo de gobierno de la Universidad de Córdoba entregará al rey la Medalla de Oro de Averroes.

