Adif usa un tren herbicida para evitar que el crecimiento de plantas afecte a la estabilidad de las vías ferroviarias

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) tramita actualmente la contratación de un “tren herbicida” que evita el crecimiento de hierbas y plantas que puedan afectar a la estabilidad del terreno y, con ello, de las vías ferroviarias.

Este servicio se utiliza de manera periódica tanto en vías de ancho convencional como en la red de Alta Velocidad -según explican desde Adif a este periódico-, dentro del trabajo de mantenimiento de la infraestructura viaria de todo el país.

Ahora, el “contrato de servicio de control y eliminación de vegetación mediante tren herbicida” que tramita Adif es para las vías de Alta Velocidad, con un presupuesto de licitación de 6.090.890 euros más IVA por anualidad, prorrogable otro año más y un plazo de ejecución de 24 meses, según consta en la Plataforma de Contratación.

El tren herbicida “elimina cualquier tipo de hierba” y, con ello, se persigue que ninguna planta se desarrolle de manera que con sus raíces pueda mover el terreno y desestabilizar las vías del tren. Si crecen, pueden crear problemas en la infraestructura de la red.

Este tren que dispersa productos para eliminar malas hierbas se programa para que realice diversas pasadas por los recorridos de las distintas vías, por todo el país.

Se compone de un maquinaria de vía y obra, con una locomotora con varios vagones donde se transporta el herbicida que va dispersando por las vías en sus trayectos.

