La abogacía cordobesa detalla cómo las viviendas turísticas tienen que comunicarse con la Policía

A partir del mes de junio, los centenares de propietarios y gestores de viviendas turísticas tienen que cumplir con un decreto que les obliga a firmar un parte sobre quiénes son los turistas que se alojan en sus casas. Este martes, el Colegio de la Abogacía ha celebrado una jornada en la que ha divulgado las obligaciones y deberes de los particulares, además de las sanciones a las que se exponen si no lo hacen, y de resolver las dudas que este decreto les ha generado.

Uno de los grandes expertos en Córdoba sobre este decreto es el abogado José María Vallejo Romero, que celebró en la sede del Colegio de la Abogacía una conferencia organizada por la Comisión de Derecho Turístico de la entidad. El decreto fue publicado en abril del año pasado, entró en vigor este 2 de enero pero permite que los gestores de las viviendas turísticas se adapten a la normativa, por lo que no será obligatorio hasta el mes de junio.

Vallejo Romero detalló que de momento se está ensayando cómo comunicar los partes de viajeros con la Policía Nacional. El registro lo tienen que completar todos los gestores de viviendas turísticas de España y tiene que ser comunicado en un plazo de 24 horas a la Policía Nacional. En Córdoba hay 2.042 viviendas turísticas que están dadas de alta para el alquiler y que, por tanto, tienen que rellenar unos partes de entrada que tienen un gran número de campos a cumplimentar.

Estos partes tienen que ser firmados tanto por los hospedadores como por los alojados, siempre que sean mayores de 14 años. Los menores tendrán que firmar a través de una persona responsable. Entre los campos a rellenar destaca que hay que definir la relación de parentesco entre los viajeros, cómo se ha pagado la vivienda, el IBAN de la cuenta, los datos de la tarjeta de crédito y una infinidad de requisitos. Los alojadores tienen, además, la responsabilidad de conservar los datos durante tres años.

“Es un gran número de documentos que no le piden al recepcionista de un hotel”, ha lamentado Vallejo Romero, que ha detallado que en caso de incumplimiento el decreto ha establecido un amplio rango de sanciones a los propietarios, con multas que van desde los 100 hasta los 30.000 euros.

Según la base de datos de AirDNA, consultada por el Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo, los alojamientos VFT en la ciudad de Córdoba ofertados en Airbnb han alcanzado en 2022 una ocupación media del 54% y en su mayoría (un 87%) son viviendas alquiladas completas, siendo escasa la oferta de viviendas compartidas con propietarios o por habitaciones. La tarifa diaria media ha sido de 111 euros.

