Casi 30.000 cordobeses disponen de un abono gratuito de Renfe

Casi 30.000 cordobeses disfrutan de los abonos gratuitos emitidos por Renfe en la provincia, según ha podido saber este periódico con fuentes de la compañía ferroviaria. De estos, 16.837 disfrutan de la gratuidad total en los servicios de Media Distancia (como el servicio a Rabanales, o el que acaba de entrar en todo el Valle del Guadalquivir). El resto, 12.843, son para el servicio Avant y suponen un 50% de descuento. El Avant usado por los cordobeses es principalmente el que une la capital con Sevilla.

En toda Andalucía, en los cuatro primeros meses del año se han emitido un total de 325.500 abonos gratuitos, tanto de Media Distancia como de Avant. Es decir, Córdoba supone casi el 10% de los abonos que se han distribuido en la región andaluza.

Renfe ha reforzado desde este lunes los sistemas y puntos de información para recordar a los usuarios de Media Distancia que deben adquirir los abonos gratuitos para el segundo cuatrimestre, que serán válidos para viajar a partir del lunes, 1 de mayo, y hasta el 31 de agosto de 2023. Hasta este momento se han expedido 143.000 nuevos abonos gratuitos (79.000 de Cercanías y 64.000 de Media Distancia) para el segundo cuatrimestre. Los abonos gratuitos actuales caducaron este domingo.

Es por ello que, ante el previsible incremento de demanda de los nuevos abonos, Renfe ha reforzado los sistemas y los puntos de información. Renfe recuerda a los usuarios que para agilizar la tramitación y evitar esperas innecesarias, la adquisición de los abonos es posible a través de la app de Cercanías Renfe, y en el caso de los abonos de Media Distancia a través de la web www.renfe.com y canales de venta habituales (estaciones, máquinas autoventa, etc.). Para ello, el cliente debe estar registrado previamente. Para los servicios ferroviarios Avant se mantiene el descuento del 50% en los abonos.

Este mismo descuento se aplica a otros trayectos de alta velocidad que han sido declarados Obligación de Servicio Público (OSP), que funcionan con las mismas condiciones que un Abono Avant. Obtener el abono gratuito de manera rápida y sencilla La app de Cercanías permite la adquisición de los abonos recurrentes de Cercanías y Rodalies de forma rápida, sencilla y ágil, generando un código QR que se descarga en el teléfono móvil y que posteriormente podrá utilizarse en el control de acceso de las estaciones.

Para adquirir el abono, aunque es gratuito, es necesario depositar una fianza de 10 euros en el caso de Cercanías y Rodalies, y de 20 euros para cada servicio de Media Distancia convencional. El pago con tarjeta permitirá la devolución automática de la fianza, una vez se constate que se ha cumplido la condición de haber realizado 16 desplazamientos durante estos cuatro meses. Para los niños menores de 14 años sin DNI, se ha creado, además, un abono recurrente para servicios de Media Distancia, que podrá ser adquirido en renfe.com o por la app de Renfe. El padre, la madre o el tutor podrán adquirir, por medio de su NIF, NIE o pasaporte, un máximo de cuatro abonos de niño para un origen y destino, durante el periodo de validez.

A los viajeros que hayan utilizado el abono gratuito de Cercanías, Rodalies o Media Distancia en el primer cuatrimestre de 2023, se les devolverá la fianza, siempre que hayan cumplido las condiciones del mismo. A quienes pagaran la fianza con tarjeta, se les devolverá automáticamente. Para facilitar la comunicación con los clientes, Renfe ha puesto en funcionamiento una línea telefónica específica, 91 919 15 67, para informar de estos abonos gratuitos

