Yolanda Díaz se interesa por los 38 trabajadores de la planta de Zumosol de Palma del Río

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, dirigido por Yolanda Díaz, ha asegurado tener conocimiento de la situación que atraviesan los trabajadores de Zumosol en Palma del Río (Córdoba), con más de 60 días de encierro en las instalaciones, y que "se dispondrán las medidas necesarias para interesarse por la situación y las posibles soluciones que los distintos organismos competentes tengan previsto emprender".

Así lo expone el Ministerio tras preguntas sobre la situación de la plantilla dirigidas al Gobierno por los diputados de Unidas Podemos Martina Velarde y Miguel Ángel Bustamante, ante la situación que desde hace unos meses están atravesando los 38 trabajadores de la planta, que "desde 2020 están sufriendo una situación de precariedad e incertidumbre derivada del abandono de la planta que la empresa Zumosol, del grupo Leche Pascual, tiene en el municipio cordobés", según han manifestado los diputados en una nota.

Desde el departamento que dirige Yolanda Díaz se señala a "la autoridad laboral competente" y subraya que "el Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, no está actuando de forma diligente para resolver el conflicto laboral que afecta a 38 trabajadores de la planta de Zumosol que llevan varios meses sin cobrar".

Como muestra de "la dejación de funciones" de la Junta ante la situación que atraviesa la planta de Zumosol, Unidas Podemos ha denunciado que la Mesa del Parlamento de Andalucía ha rechazado la admisión de una pregunta, registrada por la diputada cordobesa Ana Naranjo, "al no existir relación directa entre la acción del Gobierno y el objeto de la pregunta".

"Moreno Bonilla y su gobierno, la Junta, tienen las competencias de mediación laboral y tienen que participar de forma activa para encontrar un solución a esta situación, que se hace ya insoportable para estos trabajadores a los que el Gobierno de Andalucía les da la espalda por el mero hecho de no querer cumplir con sus responsabilidades", ha criticado Velarde, diputada por Córdoba en el Congreso y coordinadora andaluza de Podemos Andalucía.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!