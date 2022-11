Ximénez anuncia que ha descubierto una iluminación que ahorra un 60%

Ximenez Group anuncia que ha descubierto y patentado “la única iluminación decorativa que consigue reducir la contaminación lumínica un 93% y que ahorra un 60% más de energía, bajo el nombre de Ecogreenlux”. Este producto “revolucionario” se postula como “el futuro de la iluminación”, según la compañía pontana, “gracias a sus numerosas características que la convierten en más sostenible y respetuosa con el medio ambiente”.

Según los estudios realizados por el departamento Técnico y de Innovación de Ximenez Group -que han sido certificados por el laboratorio Asselum, avalado por la Entidad Nacional de Acreditación ENAC y la International Laboratory Accreditation Cooperation ILAC-MRA- el producto Ecogreenlux, gracias a la capacidad de concentración de la luz en el interior del producto, consigue evitar la expansión de esta hacia la atmósfera de forma muy significativa, lo que supone la reducción de la contaminación lumínica en un 93% con respecto a los motivos luminosos actuales. Además, un estudio comparativo realizado entre dos productos de igual diseño y ambos con luces LED, uno fabricado de forma tradicional y otro con Ecogreenlux, demuestra que este nuevo producto consigue ahorrar un 60% más de energía con respecto a los motivos actuales, también provocado por la alta concentración de la luz en su interior, lo que provoca que se necesiten menos puntos de luz para conseguir iluminar el motivo.

La empresa, que se encuentra desde este mes de noviembre inaugurando el alumbrado navideño de numerosos rincones del territorio nacional, como Vigo, Madrid, Barcelona, Málaga o Valladolid y en varios puntos internacionales, presentará este innovador producto el próximo 1 de diciembre, en la sala de exposición permanente que tiene la compañía en las instalaciones de su fábrica, ILMEX, en Puente Genil. Localidad en la que, además, esta Navidad se podrán ver los primeros motivos Ecogreenlux fabricados por Ximenez Group.

“Además del ahorro energético que supondrá el uso de este nuevo producto y de la drástica reducción de la contaminación lumínica, Ecogreenlux permite decorar de día cualquier espacio, sin consumir energía e iluminar de noche con una estética singular y respetuosa con el medio ambiente”. “Es arte hecho luz” ya que sus diseños consiguen un impactante efecto visual provocando una experiencia inmersiva única, tanto de día como de noche. En resumen, una decoración 24 horas fundamental para contribuir al aumento del atractivo turístico de las zonas en las que se encuentren instalados, donde, de forma tradicional, el espectador suele concentrarse solo en horario de noche para ver los espectáculos luminosos, aseguran desde Ximénez Group.

Compuesto por materiales reciclables, Ecogreenlux ofrece la posibilidad de fabricarse con materiales biodegradables. Además, elimina de su fabricación el uso de bridas plásticas y, al estar compuesto por estructuras libres de soldadura, la producción de este producto evita la emisión de gases tóxicos a la atmósfera.

En el diseño Ecogreenlux también se han tenido en cuenta los nuevos reglamentos de Ecodiseño y etiquetado energético en vigor, que establecen unos requisitos más estrictos de eficiencia energética para los productos de iluminación.

“Desde sus comienzos, Ximenez Group ha mantenido un enorme compromiso con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, lo que ha llevado a la compañía pontana a apostar por una mayor innovación tecnológica, consiguiendo estar a la vanguardia del ahorro energético en sus instalaciones”, aseguran.

En el año 2007, Ximenez Group fue la compañía pionera en abordar el objetivo 100% LED, gracias al cual sustituiría toda su incandescencia por tecnología LED de manera progresiva, siendo hoy en día una realidad. Gracias a esta apuesta, la empresa ha reducido hasta en más de un 90% el consumo energético de sus instalaciones, ahorrando la emisión de 3.000 toneladas de CO2 a la atmósfera.

