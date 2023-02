Los sistemas de información de la Diputación de Córdoba sufren un ciberataque

La Empresa Provincial de Informática (Eprinsa) de la Diputación de Córdoba se encuentra trabajando desde el jueves en la resolución del ataque de seguridad sufrido la madrugada del miércoles en los sistemas de información de la institución provincial.

El presidente de Eprinsa, Víctor Montoro, ha explicado que “esta incidencia de seguridad se ha comunicado al Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT), centro de alerta y respuesta nacional que se encarga de cooperar y ayudar a responder de forma rápida y eficiente a los ciberataques. Junto a este servicio estamos trabajando para determinar en qué ha afectado este ataque o en qué podría afectar”.

“Sí podemos garantizar que, a pesar del estrés al que han estado sometidos los sistemas informáticos, toda la información de los distintos departamentos y delegaciones de la Diputación de Córdoba no se ha perdido, puesto que contábamos con copias de seguridad”, ha manifestado Montoro.

De igual modo, ha continuado el también delegado de Administración Electrónica de la institución, “estamos trabajando para que sigan funcionando los servicios que no se vieron afectados y estamos restableciendo ya los que quedaron sin funcionar”.

A pesar de este ataque informático, que han sufrido recientemente otros muchas administraciones públicas, como el Gobierno de Navarra, el sistema de nóminas del Ayuntamiento de Granada y el de Castellón, “en Eprinsa contamos con unos excelentes niveles de seguridad y con un equipo humano que no ha parado de trabajar para conseguir salir al paso de la situación”.

