Otras siete rutas más de taxis rurales conectarán a varios pueblos cordobeses

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado la orden por la que se resuelve actualizar y ampliar el programa Andalucía Rural Conectada con la incorporación de 34 nuevas rutas de transporte a la demanda para atender las necesidades movilidad de las zonas rurales de Andalucía. Córdoba es la provincia de Andalucía con más rutas nuevas, que unirán a varios municipios a través de servicios de taxi a demanda, ya que se considera que el autobús no sería rentable.

En la provincia de Córdoba se incorporan siete rutas, que se adherirán a las cuatro existentes: Llanos del Espinar-Nueva Carteya-Cabra, Adamuz-Algallarín-Montoro, Valenzuela-Baena, Palma del Río-Fuente Palmera, Fuente Carreteros-Palma del Río; Hornachuelos-Palma del Río y La Rambla-Montilla.

Esta orden supondrá no sólo la ampliación a 83 de las rutas disponibles, sino que establecerá nuevas tarifas en el Programa Andalucía Rural Conectada, que el año pasado atendió 14.788 reservas, es decir, un 48,8% más que en 2021, cuando se reactivó este servicio.

Las nuevas rutas, que entrarán en servicio antes de final de año, se incorporarán a las 49 ya existentes en el programa, que atienden en su mayoría a municipios de menos de 5.000 habitantes que carecen de un servicio de transporte público de garantía y que ahora cuentan con una manera de llegar a núcleos de población cercanos para acudir a una sede administrativa, judicial, asistencial, comercial o de ocio, entre otros.

Almería sumará dos nuevos servicios a los once de los que actualmente dispone: una línea que unirá Sierro, Suflí y Olula del Río y otra conectará Alcontar con Baza. En el caso de la provincia de Cádiz, habrá una nueva ruta entre La Zarzuela, El Almarchal y Zahara de los Atunes.

Cuatro rutas se sumarán a las que se encuentran en el programa en Granada: Jayena-Fornes-Arenas del Rey-Játar-Alhama de Granada; Lopera (Cortes y Graena)-Cortes-Guadix; El Turro (Cacín) con Moraleda de Zafayona y Cacín con Alhama de Granada.

Huelva dispondrá de cinco nuevas rutas que tendrán como destino Minas de Riotinto. Partirán de Almonaster La Real y Santa Ana la Real (1); Cumbres Mayores, Cumbres de Enmedio y Cumbres de San Bartolomé (2); El Cerro del Andévalo y Calañas (3); Encinasola (4), e Higuera de la Sierra, La Granada de Riotinto y Campofrío (5).

Jaén es otra de las provincias que más crecerá en número de rutas, ya que pasará de seis a doce rutas. Los nuevos servicios incorporados enlazan Escañuela con Andújar, Escañuela con Jaén, Cabra del Santo Cristo con Úbeda, Larva con Úbeda, Iznatoraf con Úbeda y Aldeaquemada con La Carolina. La provincia de Málaga sumará tres nuevas rutas que irán de Pujerra a Ronda; de Valle de Abdalajís a la estación de Álora, y de la cárcel de Archidona hasta Antequera.

Por último, otras seis rutas se suman a las diez que ya existen en la provincia de Sevilla: la primera atenderá los municipios de Guadalcanal, Alanís y San Nicolás del Puerto con destino a Constantina, mientras que el resto conectarán La Puebla de Cazalla con Morón de la Frontera, La Puebla de Cazalla con Marchena; La Puebla de Los Infantes con Constantina; Lora de Estepa con Estepa y Osuna y, por último, El Pedroso con la estación de Cantillana.

Además, la orden incluye la ampliación de dos rutas de transporte a la demanda que existen en el programa. En Málaga, la ruta que conecta Macharaviaya con Rincón de la Victoria incorporará una parada en Benaque, mientras que, en Sevilla, la ruta El Saucejo-Osuna tendrá dos paradas previas en otros dos municipios de la Sierra Sur: Villanueva de San Juan y Algámitas.

El programa Andalucía Rural Conectada cuenta con un call center que ofrece servicio de información y reservas, de forma que los usuarios pueden llamar por teléfono y cerrar el servicio con un mínimo de 24 horas de antelación. Además, su cobertura de servicios permite cualquier tipo de desplazamiento, más allá de aquellos que se producen por movilidad obligada y se ha configurado como un servicio público de transporte regular a la demanda, garantizando el acceso a todos los municipios rurales que no ven satisfechas sus necesidades de movilidad. Además, este servicio está abierto a todos los operadores que cuenten con una autorización de transporte público de viajeros, como taxis, VTC y microbús.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!