Rechazo de partidos y vecinos a que el Hospital del Guadiato se convierta “en un centro de salud”

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín; el coordinador provincial de IU en Córdoba, Sebastián Pérez, y un millar de personas que se han concentrado este viernes ante el Hospital Valle del Guadiato en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), han exigido al Gobierno del PP en la Junta de Andalucía que dé marcha atrás con el “robo a mano armada” del Hospital a 30.000 vecinos del Norte de Córdoba, tras el anuncio sobre su “descatalogación” que hizo “la gerente del Área Sanitaria Norte de Córdoba, lo que le relegaría a ser un centro de salud con algunas especialidades”.

Según han informado PSOE e IU en una nota conjunta, sus máximos responsables en la provincia han coincidido en reclamar al Gobierno andaluz, que preside el popular Juanma Moreno, que “dé la cara y diga a las claras si esto es verdad o no”, y le han conminado a dar un paso atrás, “porque esta batalla la tiene perdida”, ya que “todos los vecinos e instituciones de la comarca del Guadiato estamos unidos y en pie para defender que sus habitantes sigan teniendo derecho a un hospital con todos los servicios y con todas las garantías”, porque “con la salud de las personas no se juega”.

Así, en una atención a medios conjunta ante las puertas del Hospital, en la que han participado también el alcalde de Peñarroya-Pueblonuevo, Víctor Pedregosa (PSOE), y el coordinador comarcal de IU en el Guadiato, Pedro Ángel Cabrera, la líder de los socialistas cordobeses ha instado a la Consejería de Salud que “aclare y desmienta las afirmaciones de la gerente del Área Sanitaria Norte sobre la descatalogación del Hospital de Peñarroya”, al tiempo que ha pedido la dimisión o el cese de la misma, “por crear alarma social y poner en jaque la salud de los habitantes de la comarca”.

Además, Crespín también ha reclamado información a la Junta “sobre los motivos de la dimisión del director del Hospital en los últimos días, sobre todo si tiene que ver con el paulatino desmantelamiento del mismo, la falta de especialistas y la consiguiente derivación a hospitales de referencia y centros de salud privados”.

Crespín ha vuelto a poner sobre la mesa “la sangrante lista de espera de casi 61.000 cordobeses que aguardan una operación o consulta con el especialista” en los tres hospitales de la provincia, y ha condenado “el oscurantismo y las trampas de la Junta, por ocultar las listas de espera en los tres chares de la provincia, como son los hospitales del Guadiato, Montilla y Puente Genil, todo ello dentro de la estrategia de desmantelamiento del servicio sanitario público y para eludir así el control de calidad que impera en la gestión de estos hospitales”.

Durante la concentración, en la que han tomado parte alcaldes de otros municipios de la comarca, Crespín ha dicho que “éste es el camino, todos unidos para ser capaces de decirle a Moreno que no lo vamos a consentir, porque todo esto está planificado y detrás está llevarse los recursos públicos a la sanidad privada, donde muchos empresarios se están haciendo ricos con el dinero de todos”.

La dirigente socialista ha insistido en que “no hay día en que no denunciemos nuevos recortes en materia de sanidad en nuestra provincia, bien por el cierre de infraestructuras, bien por la falta de dotación a las que les dejamos hechas, como sucede con el Hospital de Palma del Río (Córdoba), o bien por la supresión de especialidades y servicios, por el caos de las ambulancias, o por la alarmante falta de médicos y sanitarios, como sucede en Pediatría, servicio del que carecen 50 de los 77 municipios de Córdoba. Hoy mismo me acaban de avisar que en Priego de Córdoba pierden ocho médicos de su centro de salud”.

Por su parte, el coordinador provincial de IU, Sebastián Pérez, ha señalado que “una vez más nos encontramos aquí con movilizaciones y protestas, pero creo que el Gobierno del PP se ha metido en una batalla que va a perder y aún no lo sabe, porque con la vida de los vecinos del Guadiato, que la minería nos corre por las venas, no se juega, y no saben lo que tienen enfrente: no nos van a quitar el hospital”.

Pérez ha afirmado que el Gobierno de Moreno “lleva en práctica un plan sistemático de eliminación de la sanidad pública, porque no creen en ella, porque a los ricos la sanidad pública no les vale y no quieren que sus impuestos vayan ahí para atender a familias normales”, y ha defendido que “este hospital está pagado con nuestros impuestos y lo que pretenden ahora es que nuestros impuestos vayan a clínicas privadas, para que se enriquezcan a nuestra costa”.

El dirigente de IU ha rechazado el argumento del PP de que la sanidad pública no funciona porque faltan profesionales, “cuando la verdad es que ésta es la comunidad autónoma con los profesionales sanitarios peor pagados, que durante un mes tienen 20 o 30 contratos con los peores salarios”, y ha puesto como ejemplo que una enfermera de Córdoba se ha marchado a Cataluña porque le pagaban 1.300 euros más.

Por todo ello, Pérez ha lanzado la advertencia a Moreno de que “por muchas mayorías absolutas que tenga, la demostración de hoy es el mejor ejemplo para el Gobierno del PP de que esto lo tienen perdido y que con la dignidad de la gente no se juega”.

Por su parte, el alcalde de Peñarroya-Pueblonuevo, Víctor Pedregosa, ha criticado “la falta de especialistas y los recortes en salud mental, por la falta de un psiquiatra y de un psicólogo, lo que se incrementará la próxima semana con una baja más, que supondrá que el servicio quedará desierto”.

El regidor ha aludido a las quejas de los usuarios, “por el agravio comparativo con el Hospital de Pozoblanco (Córdoba), donde sí hay inversiones y recursos, frente al abandono de las instalaciones del Hospital del Guadiato. Exigimos a la Junta que sea sensible y cumpla con nosotros, que invierta en sanidad y que recupere todos los servicios perdidos, porque lo cierto es que estamos peor que hace cuatro años por el desastre de la gestión, y no es de recibo que la espera para ver a un especialista sea hasta de cuatro o cinco meses”.

Tanto Pedregosa como el coordinador comarcal y portavoz local de IU, Pedro Cabrera, han animado a la ciudadanía a acudir a una nueva concentración el próximo martes 21 en la Plaza de Santa Bárbara de Peñarroya, a las 20,30 horas.

Cabrera ha recordado que las intenciones de la Junta y del PP son “privatizar la sanidad”, y ha puesto de manifiesto la “situación crítica” en que se encuentra el Hospital del Guadiato, con la pérdida de carteras de servicios y de puestos de trabajo.

En este punto, ha cifrado en un 30% la pérdida de trabajadores desde 2015, “54 en total, ya que hemos pasado de 155 a 109”, y se ha perdido “capacidad de hospitalización por no tener internistas”.

El portavoz de IU ha remarcado que “este hospital se construyó con el objetivo de darle cobertura sanitaria a una zona despoblada y envejecida”, y ha avisado que “seguiremos en la lucha para que siga siendo así”.

La Junta considera las acusaciones de desmantelamiento “un auténtico disparate”

La delegada de Salud y Consumo en la provincia de Córdoba, María Jesús Botella, ha expresado su asombro y descontento tras una concentración realizada en las puertas del Hospital del Guadiato, ubicado en Peñarroya. Durante esta manifestación, organizada por el Partido Socialista (PSOE) e Izquierda Unida (IU), participaron la secretaria general del PSOE en Córdoba, el coordinador de IU, y varios alcaldes del norte de la provincia.

En sus declaraciones, Botella criticó duramente lo que calificó como una “confrontación política” en la que, según ella, se está utilizando la sanidad pública como “arma arrojadiza”. “Están haciéndolo sin ningún tipo de escrúpulo y sin ningún tipo de respeto ni de consideración hacia la inquietud que pueden generar en la población”, afirmó Botella, calificando la situación como “una absoluta vergüenza”.

La delegada de Salud refutó las acusaciones de desmantelamiento del hospital, tildándolas de “auténtico disparate”. Según Botella, en el último año se ha realizado una significativa inversión en el Hospital del Guadiato, incluyendo la adquisición de equipamiento tecnológico de alta gama, como un nuevo mamógrafo, un TAC, un ecógrafo y un ecodoppler. “Que hay problemas, pues claro que hay problemas. Que se dan las circunstancias de que en algún momento tenemos falta de especialistas, no se lo vamos a negar. Pero el hospital del Guadiato, por supuesto, no se va a cerrar. Se está invirtiendo en él y se va a seguir invirtiendo”, aseveró.

Botella hizo un llamado a los líderes del PSOE e IU para que actúen con “un poquito de responsabilidad” y tengan en cuenta la tranquilidad de la población, especialmente de las personas mayores, quienes podrían sentirse preocupadas por las afirmaciones que consideró “absolutamente falsas”.

La delegada subrayó su compromiso con la mejora y el fortalecimiento de la sanidad pública en la provincia, reiterando que el hospital del Guadiato continuará recibiendo inversiones para garantizar la calidad de los servicios de salud que ofrece a la comunidad.