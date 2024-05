Hospital del Guadiato: especialidades sin cobertura, servicios mermados y un “desmantelamiento” denunciado

Esta semana, el que era director en funciones del Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato, ubicado en Peñarroya-Pueblonuevo, presentaba su dimisión y dejaba su cargo. Ha sido el último abandono en este centro, dependiente en su gestión del Área Sanitaria Norte del SAS en Córdoba, sobre el que usuarios y sindicatos llevan meses denunciando una situación de desmantelamiento, con falta de profesionales, especialidades sin cobertura, y merma de servicios tanto asistenciales como no asistenciales.

“La cartera de servicios que ofrece el hospital ha ido mermando y cada vez se ha ido reduciendo más”. Es la síntesis que realiza José Damas, secretario general de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Córdoba. Y concreta cuál es la situación en la que se encuentra el Hospital del Valle del Guadiato: “Ahora mismo, solo hay especialidades Cardiología, Digestivo, Hematología y Ginecología”.

En el resto de especialidades, explica, “no tienen cobertura al 100%” y se realizan con profesionales del hospital de Pozoblanco. “Dermatología están sin cobertura, Urología están sin especialista tras la jubilación del que había. No hay Oftalmotología, Cirugía, Rehabilitación, Traumatología, Otorrino ni Neumología”, detalla.

“En esas especialidades se cubren algunos días con especialistas del Hospital de Pozoblanco. Pero la realidad es que todas esas especialidades que formaban parte de la cartera de servicios del Hospital del Guadiato, no tienen una cobertura al 100% y están pendientes de la disponibilidad en algunas semanas de los especialistas de Pozoblanco”. Con todo, “más del 60% de las especialidades están sin una cobertura al 100%”, resume.

Sin coordinador de Urgencias y pacientes derivados a Pozoblanco

Se suman situaciones como las de la especialidad de Medicina Interna: había dos profesionales pero ahora solo hay uno que “solo puede atender a cinco pacientes al día porque también debe atender la consulta externa. El resto de pacientes de cierta urgencia se derivan a Pozoblanco”.

Asimismo, fuentes de la Junta de Andalucía en Córdoba confirmaban a este periódico que en junio “va a dejar de existir” el puesto de coordinador de Urgencias del Hospital Valle del Guadiato y esa función será cubierta por un jefe de servicio del Hospital de Pozoblanco.

“Estamos en un área de difícil cobertura (por los profesionales), con una dispersión geográfica amplia y zonas rurales con una edad media bastante alta, las personas se ven obligadas a desplazarse a Pozoblanco y Córdoba. Con ello, no se cumple el objetivo que tuvo la apertura del Hospital del Valle del Guadiato de acercar la atención a la ciudadanía”, reflexiona Damas. Y las consecuencias afectan tanto a la salud de la población como al ámbito laboral en la zona.

La falta de médicos especialistas está, en parte, en la situación de este hospital, pero las condiciones de carga de trabajo de los que permanecen en el centro agrava dicha situación y no beneficia a su fidelización al territorio. Sin embargo, aparentemente no hay falta de otro tipo de profesionales en el mercado laboral y otros servicios también están siendo cerrados en este hospital. Y es que no son solo profesionales médicos los que se ven afectados por el “desmantelamiento muy agresivo” que vecinos y sindicatos advierten.

Merma de servicios no asistenciales también

Esa merma en los servicios del Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato se deja notar también en servicios no asistenciales. El servicio propio del centro para Recursos Humanos, CCOO explica que “se lo han llevado a Pozoblanco y han dejado solo a un administrativo”.

Asimismo, la farmacia del hospital -donde se preparaba la medicación de los pacientes ingresados, se ha cerrado y ahora se lleva desde Pozoblanco y se distribuye directamente en cada planta del hospital del Peñarroya. “El celador que hacía esa función ya no está; el celador del almacén también ha desaparecido”. Y hay más: la centralita del propio hospital la van a trasladar a Pozoblanco, señalan sobre una situación que las propias trabajadoras han explicado en medios locales. Y la plantilla de seguridad del hospital también se ha reducido.

“Estamos viendo que los servicios no asistenciales también están cerrando”, denuncia Damas, para criticar que esta situación está haciendo que “más que un Hospital de Alta Resolución, se está convirtiendo en un centro de salud con algunas especialidades”.

Por todo ello, piden a la gestión del Área Sanitaria Norte “un plan de rescate de profesionales, que los atraiga, los consolide y fidelice”, con unas condiciones laborales y económicas adecuadas. Y advierte que “tenemos una falta de cobertura de profesionales que provoca, a su vez, que no funcione una especialidad, que no funcionen quirófanos, hospitalización, etc. Y, si no funcionan, no se necesitan enfermeras, celadores, técnicos de rayos, etcétera”, desgrana sobre cómo se va dejando de dar uso a este hospital. Como botón de muestra, un dato“: ”Hoy (por este jueves) hay 18 camas de hospitalización sin pacientes“.

La situación del Hospital Valle del Guadiato está provocando distintas movilizaciones de vecinos, partidos políticos y trabajadores. Este viernes está previsto que se anuncie la convocatoria de una nueva protesta que pretende dar visibilidad a ese desmantelamiento denunciado.