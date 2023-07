Prohibidos el baño y el barranquismo en el río Genilla por el deterioro del hábitat de una especie amenazada

La Junta de Andalucía acaba de prohibir en el río Genilla, a su paso por Priego de Córdoba, un conjunto de actividades que estaría afectando negativamente al hábitat del musgaño de Cabrera, una especie en peligro de extinción y que se trata de un mamífero del grupo de las musarañas, pero de vida acuática.

Así ha quedado recogido en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, que, desde este mismo jueves, prohíbe los recorridos a pie dentro de toda la corriente natural de agua, continua o discontinua; el baño en este tramo de río y las actividades de barranquismo y rapel, así como otras que puedan generar una afección sobre este hábitat natural o sobre especies presentes en este ecosistema.

El musgaño de Cabrera es una especie poco estudiada y de la que se desconoce suficientemente su población, distribución, biología y ecología. Se presenta dispersa en Andalucía con poblaciones fragmentadas. Sin embargo, en el río Genilla, y en concreto en el paraje conocido como Las Neveras de Priego de Córdoba, parece haber encontrado un lugar adecuado para asentarse.

Cabe señalar que este ecosistema presenta un alto valor ecológico y paisajístico, con un estado de conservación y calidad del agua aceptables. Tal y como señalan desde la Junta, esto parece haber favorecido la presencia y el mantenimiento del musgaño de Cabrera, además de otros factores, como el índice pluviométrico, el número de refugios potenciales, ambos íntimamente ligados al carácter montañoso de la zona.

En los últimos años, algunas actividades de turismo de la naturaleza como el barranquismo, el baño y el paso por cauces inundados han proliferado considerablemente. En particular, en este río, donde se ha constatado un serio problema de aglomeración de personas, hasta el punto de poder provocar el deterioro del ecosistema ripario y poner en riesgo la diversidad biológica y el estado de conservación de estos ecosistemas.

La mayoría de los estudios realizados hasta el momento sobre el impacto ocasionado por estas actividades recreativas son muy puntuales, siendo especialmente escasas las publicaciones relativas a las perturbaciones generadas por actividades de ocio, y menos aún sobre el barranquismo. En todo caso, los resultados de los pocos estudios realizados muestran que los valores de riqueza y diversidad de macroinvertebrados en los cauces de montaña son elevados en los momentos previos a la temporada de barranquismo. Tras esta, los estudios han constatado que se produce un descenso reseñable, lo que indica la existencia de un impacto del barranquismo sobre la comunidad bentónica.

Ante tales circunstancias, el Servicio de Gestión del Medio Natural y el Servicio de Espacios Naturales Protegidos de la Delegación Territorial de Córdoba han valorado necesaria la adopción de estas medidas para preservar el ecosistema fluvial y las especies que habitan en estos cauces de montaña.

El musgaño de Cabrera, como especie en peligro de extinción en Andalucía, está incluido en el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía, aunque en España y en Europa no tiene esta catalogación. Ocupa sobre todo áreas ligadas a ambientes ribereños y encharcados. Prefiere los cursos de aguas limpias, oxigenadas y ricas en invertebrados, tanto de los tramos altos como intermedios, zonas remansadas donde se mueve entre las piedras y la vegetación acuática. Es una especie menos dependiente del agua que su congénere, el musgaño patiblanco, por lo que llega a aparecer en campos de cultivos hortícolas o bosques húmedos.

Sus principales amenazas son todas las relacionadas con la alteración del hábitat y de los cursos y reservorios de agua, como la contaminación del agua, desecación y modificación de cauces, destrucción de ambientes ribereños, embalses, etc.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!