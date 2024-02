El presidente de la nueva asociación del campo cordobés fue candidato al Senado por Vox

El presidente de la nueva Asociación de Ganaderos y Agricultores de Córdoba (Agacor), surgida en los últimos días para coordinar la indignación del campo en la provincia, es el excandidato de Vox al Senado, Joaquín Cortés. Cortés fue ensalzado por el líder de Vox, Santiago Abascal, cuando se produjo la primera tractorada, y se ha erigido en máximo representante de la organización que ha nacido esta semana para representar al sector primario de Córdoba al margen de las patronales agrarias.

Algunos de los agricultores y ganaderos que participaron en la asamblea que ha dado lugar a esta asociación defendían el pasado martes que querían una organización “apolítica”, si bien el presidente ha acabado siendo un excandidato de Vox, que además es ingeniero agrónomo.

Joaquín Cortés Lucena, que hoy se define como militante de Vox, encabezó la lista del partido por Córdoba a la Cámara Alta. Según difundió entonces la formación de derecha radical, es ingeniero agrónomo, licenciado en la Etsiam de Córdoba. Además, es técnico de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de la Consejería de Agricultura y trabaja en la Oficina comarcal agraria de la localidad cordobesa de Pozoblanco.

En el ámbito privado, Cortés también se dedica a la gestión de fincas agrícolas y ganaderas en la comarca del Valle del Guadiato, así como a la gestión de fincas dedicadas al cultivo y plantación de pistacho, tanto en Andalucía como en Extremadura. Además, se encarga de asesorar de manera integral a propietarios de fincas ganaderas y cinegéticas.

Además, fue el “agricultor” que escogió el pasado 6 de febrero el presidente de Vox en España, Santiago Abascal, para mostrar públicamente su apoyo a las movilizaciones nacionales en la red social X.

La asociación que preside Cortés es heredera de la Agrupación Nacional de Agricultores y Ganaderos y Sector Primario, que es la que ha convocado todas las tractoradas oficiales celebradas hasta la fecha en la provincia, así como la que tendrá lugar el próximo martes, cuando los tractores volverán a recorrer las calles de la capital.

No obstante, Cortés también preside la sección comarcal de la zona norte de Agacor, llamada Asociación de Agricultores y Ganaderos del Guadiato y Los Pedroches, y que fue creada el pasado lunes en una asamblea en la zona.

El martes hubo otra asamblea en Córdoba capital para formar la asociación provincial que englobe las distintas comarcas. Algunos agricultores que asistieron a dicha asamblea han informado a este periódico de que Cortés será el presidente, y han mostrado su disgusto por su perfil político “vinculado a Vox”. La asociación Agacor, está en trámites de creación a nivel administrativo.

