Piezas de Fuente Álamo se digitalizan para mostrarse al mundo 'on line'

Conocer piezas claves de la villa romana de Fuente Álamo y el Museo Histórico de Puente Genil (Córdoba) a miles de kilómetros y a través de internet. Ese es el objetivo del proyecto que se ha llevado a cabo por parte del Ayuntamiento del municipio y que ha llevado a digitalizar en 3D un total de 56 piezas clave de este conjunto arqueológico. Ahora, desde cualquier punto del mundo, a través de internet se puede acceder a ver cada una de las piezas, moviéndolas con el cursor y mostrándose en distintas perspectivas y posiciones.

El proyecto, realizado por el joven arqueólogo pontanés Samuel Lahoz, ha tenido como base de trabajo las colecciones materiales del Museo Histórico de Puente Genil y de la Villa Romana de Fuente Álamo, las cuales constituyen los dos principales depósitos de materiales arqueológicos del municipio. Con ello, el Museo Histórico Local estrena una colección virtual de arqueología, según ha informado el Consistorio pontanés.

Del amplio elenco de materiales susceptibles de ser digitalizados se hna tenido en cuenta aquellos que mejor representan las distintas épocas históricas de la ocupación humana del territorio que abarca el actual término de Puente Genil.

El eje conductor de este proyecto ha constado de los siguientes pasos: análisis y posterior selección del material susceptible de ser digitalizado teniendo en cuenta los siguientes criterios: estado de conservación, documentación existente respecto al objeto, valor patrimonial e histórico, tipología y variedad cronológica; digitalización mediante fotogrametría digital de corto alcance; generación de modelos 3D mediante software específico; volcado de los modelos al sitio web Sketchfab y creación de fichas técnicas y memoria final

En términos cuantitativos con el desarrollo de este proyecto se han llegado a digitalizar un total de 56 elementos de índole arqueológica: desde cerámicas y piezas líticas, pasando por conjuntos de mosaicos, esculturas, inscripciones a espacios arqueológicos y sondeos de excavación con una duración aproximada de los trabajos de en torno a 3 meses.

Para visualizar y acceder a la colección, se ha creado un perfil específico para este proyecto en el sitio web Sketchfab, una plataforma 3D a la cual se han subido los elementos digitalizados y donde pueden ser visualizados por cualquier persona de forma gratuita desde cualquier plataforma con acceso a internet. Asimismo, el visitante del Museo contará en su interior con códigos QR que al escanear le remitirán a la colección virtual y la consulta de los materiales.

Este proyecto ha permitido abrir una nueva vía de trabajo en el ámbito de la difusión del patrimonio arqueológico de Puente Genil, así como la realización de otros proyectos como el llevado a cabo en colaboración con centros escolares de la localidad, orientados a la divulgación y conocimiento de la Arqueología y el Patrimonio por parte de los más jóvenes a través de las nuevas tecnologías, según el Consistorio.

Los resultados de esta experiencia didáctica se han presentado en el marco del Proyecto Estrabón, un proyecto liderado por la Universidad de Córdoba y del que forma parte este Ayuntamiento que tiene como eje central la arqueología como seña de identidad, agente de desarrollo sostenible y motor turístico.

El proyecto de documentación y digitalización 3D de piezas de Fuente Álamo y el Museo Histórico se enmarca dentro de las iniciativas presentadas por el Ayuntamiento de Puente Genil al Plan Córdoba 15 de la Diputación de Córdoba que ha contado con una subvención de 6.000 euros.

