Los Pedroches inauguran su Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico

Villanueva de Córdoba se convierte estos días en referencia gastronómica a nivel nacional con la celebración de la XXIV Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico que hoy ha sido inaugurada en plena dehesa. La organización ha querido variar el escenario del primer acto oficial para encuadrarlo en el paisaje desde el que todo parte, la dehesa. Un ecosistema que este año está en todo su esplendor por las lluvias caídas y que ha acogido, en una finca ubicada en el parque natural de Cardeña-Montoro, el tradicional corte de cinta de una Feria que este año espera sobrepasar las 30.000 visitas. El acto inaugural ha contado con la presencia del alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes; el presidente de la DOP Los Pedroches, Antonio Torralbo, y el presidente de la Mancomunidad, Santiago Cabello.

El primer edil jarote ha destacado que la expectativas “son muy buenas” por la “magnífica” situación que presenta la dehesa y porque “estamos ante un fin de semana con temperaturas muy agradables”. Eso le conduce a situar las previsiones de visitas por encima de las 30.000 y superar así el “récord del año pasado”. Isaac Reyes ha invitado a la ciudadanía a disfrutar de un manjar como es el jamón de bellota 100% ibérico, pero también a disfrutar del entorno de Villanueva de Córdoba y Los Pedroches. “Vamos a aprovechar la Feria del Jamón no solamente para degustar nuestros magníficos jamones, sino para mostrar el escaparate medioambiental que tenemos y que se encuentra en la actualidad en una situación tan óptima”.

En esa misma línea se ha manifestado el presidente de la DO, Antonio Torralbo, al resaltar que “este año hemos empezado por el inicio, por la producción, en plena dehesa” algo muy importante porque “una DO sin territorio no existe”. Los datos que maneja la DO Los Pedroches animan al optimismo porque esperan amparar en torno a 20.000 cerdos con el deseo de que “todos pasen el examen final”. Además, Torralbo ha resaltado que “otros años hemos necesitado cinco hectáreas para alimentar a un solo cerdo, este año vamos a conseguir que esa cifra esté por debajo de las dos hectáreas porque el fruto ha venido acompañado de lluvia y nos va a dar las características que precisamos”.

Por último, el presidente de Mancomunidad ha puesto en valor la necesidad de “vincular esta producción de calidad al territorio”, así como que se apueste “por la conservación de este magnífico paisaje y el trabajo de los ganaderos e industriales de la DO” destacando el esfuerzo que hacen por “preservar la dehesa y por desarrollar al máximo el sector del ibérico, que es un motor económico de primer orden para nuestra zona”.

Durante la jornada de hoy ha destacado, de igual modo, el acercamiento que sesenta alumnos de los grados de Veterinaria y Agrónomos han realizado a la cría del cerdo ibérico y su hábitat acercándose a un mundo que estos días abre sus puertas en Villanueva de Córdoba exponiendo todo el proceso, desde la producción inicial hasta el consumo final.

Actividades

La jornada de mañana viernes será una de las más relevantes con el siempre interesante concurso al mejor jamón de bellota 100% ibérico DOP Los Pedroches, título por el que competirán hasta doce empresas. El concurso dará comienzo a las 10:30 horas y se celebrará en el Centro de Iniciativas Empresariales de Los Pedroches. Al término del concurso, habrá un maridaje de la pieza ganadora con vinos del proyecto de recuperación del viñedo tradicional de Los Pedroches y Sierra Morena. No será el único atractivo ya que se abrirá el túnel de jamón -de 11:15 a 14:15 horas- con degustaciones dirigidas por profesionales especializados en el mundo del jamón.

Por la tarde se celebrarán las XIV Jornadas de Porcino Ibérico de Asaja Córdoba en el Teatro Municipal de Villanueva de Córdoba con una interesante mesa redonda sobre las indicaciones geográficas como vertebradoras de las zonas rurales. Además, durante toda el día se podrán realizar rutas para conocer el patrimonio cultural, natural y gastronómico con reserva previa en los teléfonos 957 120 603/ 722 456 546.