'Que pare el tren en Los Pedroches' reclama lanzaderas para Villanueva vía convenio Gobierno-Junta

La plataforma ciudadana 'Que pare el tren en Los Pedroches' ha defendido la necesidad de que “las lanzaderas que se paran en Puertollano (Ciudad Real) o Córdoba ciudad, lleguen también a Los Pedroches” y paren en la Estación de Villanueva de Córdoba y, para ello, ha instado al Gobierno de la Nación y a la Junta de Andalucía a “firmar un convenio para declarar ese trayecto como de 'Obligación de Interés Público', y que las lanzaderas den servicio a Los Pedroches”.

Esa es, según ha informado la plataforma, en una nota, una de las demandas que está planteando a “las principales fuerzas políticas que se presentan a las elecciones para la Junta de Andalucía” y con las que está manteniendo encuentros, en los que les han “entregado un dossier con los principales puntos que la plataforma reclama y una comparativa de los trenes que paran en Los Pedroches, que son seis diarios, frente a los 28 diarios” que paran en la Estación de Puente Genil-Herrera.

De esta forma, la plataforma ha transmitido “la preocupación y el cabreo de la población por esta situación, que se prolonga desde la apertura de la estación (29 de marzo de 2014), y también que, a pesar de los pocos trenes y malos horarios, se ha llegado a más de 100 viajeros de media al día, cuando los trenes funcionaban”.

Se ha hecho hincapié por la plataforma en esos encuentros “en el cupo de billetes que afecta a la estación y que recorta el número de billetes disponibles para la misma”, y también se ha aludido a “los cientos de kilómetros que hacen los ciudadanos que tienen que desplazarse a Puertollano para acceder al tren, y que lleva consigo el gasto de tiempo, combustible y la contaminación consiguiente. Por eso le solicitamos al Gobierno de España más paradas de trenes y en mejores horarios que los actuales”.

También se ha solicitado, en este caso a la Junta de Andalucía, que mejore “el pésimo funcionamiento del autobús” que conecta Villanueva de Córdoba con la estación, “para que cubra todas las paradas de tren, y la necesidad de que las lanzaderas que se paran en Puertollano o Córdoba ciudad lleguen a Los Pedroches”, como ya se ha mencionado al inicio.

Igualmente ha transmitido la plataforma a los partidos políticos e instituciones “la necesidad de que los trenes directos a Barcelona y Valencia paren en nuestra estación, dadas las miles de familias procedentes de Los Pedroches que viven en ambas comunidades y el flujo de viajeros que ello representaría”.

Por último, la plataforma ha hecho saber “a todos los políticos que esa reparación, la de dotar de trenes suficientes a la estación, no requiere ningún gasto para las arcas públicas, ya que la estación está en funcionamiento y les hemos repetido que rectificar esta situación requiere, únicamente, de voluntad política, y que ya saben lo que los ciudadanos de Los Pedroches piensan: si el tren pasa, que pare, y si no para, que no pase”.