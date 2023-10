El norte sigue mirando al cielo para poder beber agua potable a pesar del diluvio del jueves

La solución más rápida para que los 80.000 vecinos de la zona norte de la provincia de Córdoba vuelvan a poder beber el agua que sale de sus grifos es que llueva mucho. El Domingo de Resurrección de este año, Sierra Boyera se secó. Oficialmente es el primer embalse de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir que se queda sin agua. Desde entonces, se bombea agua desde La Colada, que está contaminada. Los vecinos llevan, por tanto, seis meses sin poder beber agua del grifo.

Desde que Sierra Boyera se secó siempre se aludió a que la solución estaba en que lloviese mucho. Este viernes, el responsable de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa) en la zona norte, Gabriel Benítez, ha dado los números exactos. Este jueves llovió con intensidad en la zona. En un solo día, el pluviómetro de Sierra Boyera recogió 43 litros. Son muchos, pero siguen siendo insuficientes. Benítez dijo que el nivel de Sierra Boyera ha aumentado en “12 centímetros”. Puede parecer mucho, pero ese es el agua que consume toda la zona norte de la provincia “en dos días”.

Emproacsa calcula que aún harían falta 200 litros para que Sierra Boyera pueda volver a suministrar agua a la zona norte de la provincia de Córdoba. Esos 200 litros se transformarían en “siete u ocho hectómetros cúbicos”. Es decir, recursos suficientes como para que el embalse recupere su función original. Pero de momento, el agua que ha llegado al embalse “no es aprovechable”. El nivel es tan bajo que es “imposible” sacar el agua para llevarla a la ETAP. Eso es lo que evitaría que se siguiera usando el agua de La Colada, que está contaminada.

En el mismo cauce del Guadiato pero aguas abajo hay otro embalse, Puente Nuevo, que ha recibido más aportaciones. Este pantano ha subido en 16 centímetros, según este técnico de Emproacsa. Ahí su agua sí que es aprovechable, pero de momento no se puede bombear hacia Sierra Boyera. Quedará almacenada para riego, principalmente.

Por tanto, sigue adelante el plan de Emproacsa para tratar de potabilizar en un plazo de seis meses el agua que llega de La Colada a Sierra Boyera. Este mismo viernes, la Diputación anunció que se ha adjudicado la redacción de los proyectos de obra, que tienen que durar seis meses como mucho, con el objetivo de que los vecinos recuperen la normalidad lo antes posible. Pero si en este periodo de tiempo llueve de manera suficiente y abundante se podría recortar ese plazo. La cifra: 200 litros más.

