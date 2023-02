La nieve blanquea la provincia de Córdoba

La previsión meteorológica advertía que la nieve podía hacer acto de presencia este fin de semana en la provincia de Córdoba y no se ha hecho esperar. Este mismo sábado por la mañana, los primeros y abundantes copos han blanqueado parte de la provincia cordobesa.

Zonas de Los Pedroches y municipios como Cardeña, Dos Torres, Torrecampo, Pozoblanco y Villanueva de Córdoba, por ejemplo, han visto cómo las precipitaciones de esta jornada han caído en forma de nieve, blanqueando todo el paisaje, con una nevada que ha sido intensa en determinados parajes.

La Agencia Estatal de Meteorología ( Aemet) preveía para este sábado en la provincia de Córdoba cielos nubosos o cubiertos con chubascos, menos probables a partir de la tarde y una cota de nieve en torno a 800-1000 metros, quedando a partir de la tarde por encima de 1400 metros.

El invierno ha regresado de manera brusca a la provincia y se intensificará en este fin de semana, con un descenso de las temperaturas. Además, el frío vendrá acompañado por un notable aumento de la inestabilidad gracias a la entrada de humedad atlántica en capas bajas de la atmósfera, lo que favorecerá la llegada de precipitaciones a toda la provincia a lo largo del fin de semana.

Las lluvias irán a más con el paso de las horas, pudiendo ser de cierta intensidad a primeras horas de la mañana. Además, la combinación de lluvia y frío en altura, hacía prever algunas nevadas en cotas altas de Sierra Morena y la Subbética, siendo éstas más probables y abundantes cuanto más al noreste de la provincia.

