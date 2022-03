El Museo del Ejército promocionará la batalla de Lucena en la que fue capturado Boabdil

El Ayuntamiento de Lucena y el Museo del Ejército han acordado desarrollar una línea de colaboración dirigida a promocionar el conocimiento y la importancia de la Batalla de Lucena en la historia de España, episodio en el que Boabdil fue hecho preso por las tropas castellanas en 1483.

Esta acción de colaboración entre ambas entidades se ha materializado con la visita este lunes a la sede del museo, del alcalde de Lucena, Juan Pérez, y la concejala de Turismo y Promoción Local, Teresa Alonso, recibidos en el Alcázar de Toledo por el general Jesús Arenas García, director del Museo del Ejército, con quien han visitado las salas donde se conservan la vestimenta y la espada que portaba Boabdil en aquella batalla librada en las inmediaciones de Lucena.

El Ayuntamiento de Lucena anunciaba hace unas semanas su intención de incorporar a la oferta turística de la localidad la figura del último sultán del reino nazarí de Granada, que estuvo preso en el Castillo del Moral tras ser capturado por los soldados cristianos en la también conocida como Batalla de Martín González, acontecimiento clave en el devenir de la guerra de Granada.

Actualmente, en el Museo del Ejército se conservan la marlota, las babuchas y las botas que portaba Boabdil en el momento que cayó preso, así como la jineta con la que el nazarí luchaba contra las tropas castellanas. También se conserva en la institución militar la espada de Aliatar, suegro de Boabdil, fallecido en aquella batalla. Todo el conjunto formó parte del regalo que los Reyes Cristianos hicieron a los nobles cristianos por derrotar a los granadinos en Lucena.

Tras la reunión celebrada este mediodía, Juan Pérez ha avanzado que “iniciamos con el Museo del Ejército un camino de colaboración interesante, se han ofrecido para el asesoramiento en la realización de las réplicas que pretendemos hacer de la vestimenta y armas que se conservan en Toledo y para su participación en aquellas actividades que celebremos en Lucena en torno a este acontecimiento histórico”.

En unos días, la Concejalía de Turismo detallará el programa de actos a desarrollar entre los días 21 y 25 de abril, fecha en la que se conmemora el aniversario de esta batalla de la que se cumplen este año 539 años. Las jornadas en las que se trabajan incluirán visitas teatralizadas, conferencias históricas, rutas por los parajes de la batalla, exhibiciones de esgrima y sesiones especiales de scape room en el propio Castillo del Moral.

