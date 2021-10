Municipios cordobeses se unen para crear comunidades locales de energía verde

Municipios del Valle del Guadalquivir y de la comarca del Guadajoz en la provincia de Córdoba se han sumado a un proyectop que se desarrolla también en otras localidades de provincias como Sevilla o Málaga para crear comunidades locales de energía.

El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Medio Guadalquivir ha informado del inicio de las acciones que se van a desarrollar a través en esta singular actuación, que se encuadra en el proyecto de cooperación “Liderando Comunidades Locales de Energía” (LICLE), en el que también participan los Grupos de Desarrollo Rural Guadajoz y Campiña Este de Córdoba, Valle del Guadalhorce (Málaga), y Aljarafe-Doñana (Sevilla), y que financia la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y el FEADER de la Unión Europea.

El proyecto pretende analizar las posibilidades que existen en este territorio para la implantación de este novedoso modelo que va más allá del autoconsumo colectivo de energías renovables. El objetivo final será la realización de propuestas de proyectos que sean viables, técnica, económica y socialmente en distintos puntos del Valle del Guadalquivir cordobés para la creación de comunidades locales de energía.

Las Comunidades Locales de Energías Renovables, que se organizan en torno a entidades jurídicas en las que pueden participar ciudadanía, tejido asociativo y empresarial y administraciones públicas, tienen un objetivo común, la producción de energía verde, y se basan en una participación voluntaria y abierta. Sus socios participan en la generación, distribución, suministro, almacenamiento y consumo de energía de fuentes renovables, generando así importantes beneficios medioambientales, económicos y sociales.

En este proyecto, además se analizarán cuestiones relacionadas con la pobreza energética y las posibilidades de mitigarlas con modelos de este tipo.

Esta iniciativa del GDR toma especial actualidad y relevancia en el contexto de las medidas aprobadas recientemente dentro del Plan de Recuperación, transformación y resiliencia de la economía española, así como por la publicación de la Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable en la comunidad autónoma de Andalucía, y esto, unido a los altos costes del precio de la factura eléctrica que actualmente padecemos.

Para esta actuación, el Grupo de Desarrollo Rural, contará con la participación de la empresa cordobesa Magtel, que prestará asistencia técnica en el proyecto, realizando los estudios oportunos, así como asesorando, como empresa especialista en renovables, en todos los aspectos necesarios para poder hacer las propuestas definitivas que se contemplan en esta iniciativa.

El presidente del Grupo de Desarrollo Rural, Emilio Martínez, ha señalado la importancia de acometer estas iniciativas en el mundo rural, ya no sólo por la importancia que supone abaratar costes de energía, sino, además, por tratarse de nuevos enfoques para que los ciudadanos participen en la producción y gestión de su propia energía, ayudando, además, a la fijación de la población en nuestros municipios. No hay que olvidar, señala el también alcalde de Posadas, que estas iniciativas demandarán una serie de servicios y de trabajos, propiciando empleos, tan necesarios en el mundo rural.

Representantes del GDR Medio Guadalquivir han estado, recientemente, junto con representantes del resto de grupos que comparten este proyecto, visitando actuaciones de este tipo que ya se están realizando en diferentes puntos de la Comunidad Valenciana, al objeto de aprender de estas primeras experiencias de Comunidades Locales de Energía.

