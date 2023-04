Una marcha a pie de Pedro Abad a Morente para protestar contra la megaplanta solar

Varias asociaciones de la comarca del Alto Guadalquivir han convocado una marcha a pie desde Pedro Abad hasta la pedanía de Morente, en Bujalance, para protestar contra el proyecto por el que se pretende levantar una megaplanta de energía fotovoltáica en esta última localidad.

Detrás de la convocatoria están Morente se mueve y la Plataforma Stop Megaplantas Solares Alto Guadalquivir, que rechazan de pleno la construcción de esta sucesión de plantas fotovoltaicas conectadas entre sí que prevén hasta expropiar tierra a la Casa de Alba.

La marcha tendrá lugar el próximo domingo 30 de abril y partirá desde la plaza de Andalucía de Pedro Abad hasta Morente, pasando por tierras afectadas por el proyecto. En total, unos seis kilómetros a pie que culminarán con la lectura de un manifiesto.

El texto señala que han pasado dos décadas desde que comenzaran a instalarse complejos de energía renovable a gran escala en la Península y que durante este tiempo se ha logrado el “consenso científico” que constata que “una transición energética capaz de afrontar los retos de la crisis climática no puede consistir en una transición meramente tecnológica” que no preste atención hacia el territorio.

Critican que el modelo energético centralizado “satura los territorios” con macroplantas que resultan “devastadoras para el paisaje, la biodiversidad, el suelo agrícola y la sociedad”. Por ello piden que tengan en cuenta todos los impactos y límites asociados al desarrollo de dichas fuentes, ya que las macroplantas generan “presión sobre el territorio y los seres vivos que lo habitan”.

Mientras tanto, ya se han presentado un centenar de recursos de alzada contra el proyecto, que uniría cuatro plantas que cruzarían los términos municipales de Bujalance, Pedro Abad, El Carpio, Montoro y Córdoba, ocupando 619,72 hectáreas.

