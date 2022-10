La Feria de Artesanía Ars Olea se celebra en Castro del Río del 14 al 16 de octubre

La sede de la Fundación Cajasol en Córdoba ha acogido este jueves la presentación de la XIV edición de la Feria de Artesanía de Castro del Río, Ars Olea, que recupera, un año más, el pulso a la artesanía y reunirá del 14 al 16 de octubre en las calles y plazas del municipio cordobés una variada representación de la oferta artesanal, gastronómica y cultural de la localidad con el fin de divulgarla entre los visitantes de la comarca y del resto de la provincia.

Según informa la entidad en una nota, esta actividad, que vuelve a contar con el respaldo del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), la Fundación Cajasol y la Fundación Caja Rural, es una apuesta de interés que pone en valor la artesanía vinculada a la madera de olivo, además de una apuesta turística donde se conjuga el patrimonio, la cultura y la gastronomía.

De este modo, Ars Olea es una cita consolidada a nivel provincial y autonómico, gracias al trabajo realizado en los últimos 14 años desde la Asociación de Artesanos de la Madera del Olivo y el Ayuntamiento de Castro del Río.

Funciona también como vínculo de la artesanía dentro de Andalucía y muestra de ello es la presencia continuada de las Zonas de Interés Artesanal de la provincia en Ars Olea, que aúna artesanía con patrimonio, cultura, gastronomía e historia, en un enclave como el Barrio Histórico de la Villa, donde las exhibiciones, actividades y exposiciones que la conforman invitan durante tres días a conocerla.

El objetivo es la difusión y promoción de la artesanía. Este año hay un apuesta por el vínculo de la artesanía con el arte a través de diferentes exposiciones que complementarán la oferta cultural. Cabe destacar la residencia Gubia, un proyecto de convivencia y creatividad, una estancia creativa dirigida a artistas, artesanos y creadores interesados y preocupados por la reinterpretación de valores históricos, territorio y sociedad a través de nuevas narrativas, espacios y formas, configuraciones y patrones, ligados en especial a la artesanía.

La feria cuenta con la presencia de más de 30 expositores, con dos destacadas denominaciones de origen, como son la DO Baena de aceite y la DO Montilla-Moriles de Vino.

En cuanto a la programación, hay previstas catas de vino, aceites y panes artesanos, talleres y muestras de talla y artesanía, degustaciones, actuaciones teatrales, actuaciones musicales, visitas guiadas para niños, exposiciones, entre otros.

El día 14 se inauguran las jornadas, a las 17:30, en el Patio de Armas del Castillo de Castro del Río, con la entrega del galardón 'Artesano de Honor' a Damián, maestro artesano de Castro del Río, y Salud Guillén.

