Familiares de víctimas del franquismo de Adamuz critican que haya una cruz de los caídos en el cementerio

La Plataforma de Familiares Víctimas de la Represión Franquista de Adamuz ha denunciado este lunes en redes sociales que el gobierno de coalición de PSOE-IU “se niega a inscribir en el cementerio municipal los maquis y enlaces asesinados a lo largo de los años 40 en el término municipal y enterrados en el cementerio de la localidad”.

Además, al mismo tiempo, han criticado que se esté manteniendo en el camposanto una cruz de los caídos que incumple desde hace años la leyes sobre Memoria Histórica, tanto la de 2007 (que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero), como la de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, como la última normativa gubernamental, recientemente aprobada.

La situación de los colectivos memorialistas en Adamuz con respecto al Ayuntamiento es tirante desde hace tiempo. Los familiares llevan tiempo reclamando al consistorio que se haga un reconocimiento a todos los represaliados del municipio, en cuyo cementerio hay una fosa común en la que se sepultó entre 1943 y 1949 a la que está considerada como la última partida de maquis en la provincia de Córdoba: la conocida partida de Romera.

En esos seis años, se enterraron en el camposanto adamuceño los cadáveres de entre 43 y 44 personas. Muchos eran guerrilleros de Sierra Morena que seguían luchando por un régimen que ya no existía. Otros, bastantes también, eran simples enlaces de los guerrilleros. Algunos, incluso, no tenían nada que ver con ellos.

Entre los colectivos y el Ayuntamiento ha llegado a mediar incluso el Defensor del Pueblo Andaluz, que le ha remitido dos requerimientos al alcalde “para recordarle que es obligación del ayuntamiento atender a las peticiones”.

