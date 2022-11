Expomiel, 25 años endulzando con lo mejor de la provincia

La Diputación de Córdoba acoge del 18 al 20 de noviembre una nueva edición de Expomiel, feria que celebra su 25 Aniversario, convirtiéndose en una muestra totalmente consolidada en la provincia, fruto de la colaboración entre la institución provincial; la Universidad de Córdoba, a través del Centro Andaluz de Apicultura Ecológica, y COAG-Andalucía.

El delegado de Medio Natural y Carreteras de la Diputación de Córdoba, Francisco Palomares, ha señalado que “el objetivo de esta feria es la promoción y difusión de las mieles y productos apícolas andaluces, poniendo de manifiesto el enorme potencial que tiene nuestra provincia”.

El diputado ha insistido en que “esta muestra supone un apoyo decisivo a la apicultura, sector que representa un modelo de desarrollo sostenible en la faceta económica, social y ambiental”.

En el aspecto económico, Palomares ha resaltado que “la apicultura realiza una contribución destacada en la producción agraria de la provincia de Córdoba, con un valor que supera los 2 millones de euros y más de 300 familias dedicadas a esta actividad”. Asimismo, el diputado ha apuntado que “hay más de 514 explotaciones apícolas en la provincia, estando presente este sector en 50 de los 77 municipios”.

En cuanto a los beneficios ambientales, “debido a su función polinizadora, contribuye al mantenimiento de las cubiertas vegetales y a la conservación de la biodiversidad, especialmente en zonas protegidas de sierra”, ha recalcado Palomares.

Por su parte, Francisco Puerta, en representación de la Universidad de Córdoba, ha ahondado en la importancia de las jornadas técnicas que se celebrarán el día 19, “ya que en ellas se tratan temas de actualidad de gran interés para el sector y que sirven al apicultor para actualizarse y responder a las nuevas demandas y problemáticas existentes”. Este año, las jornadas estarán centradas en la influencia del cambio climático.

Para finalizar, y por parte de COAG Andalucía, Francisco Ruiz, ha señalado que “este año la campaña se ha visto afectada por la sequía, las olas de calor y los incendios forestales; esto ha hecho que la producción de miel haya disminuido un 60 por ciento respecto a un año normal”.

Expomiel contará esta año con un total de 23 expositores, 13 de ellos de apicultores, envasadores y productores de miel, procedentes de las provincias de Córdoba (Hornachuelos, Villa del Río, Montoro, El Viso y Palma del Río), así como de Málaga, Cádiz y Sevilla; y el resto dedicados a empresas de maquinaria y utensilios utilizados en apicultura.

La muestra contará con actividades paralelas, como las tradicionales jornadas técnicas, que celebran el 19 su XXV edición, y reunirá a más de 300 personas, entre profesionales e investigadores del mundo apícola. En los tres días de la feria habrá catas dirigidas al público y se celebrará el tradicional Concurso de Calidad de Mieles, en el que se otorgarán tres primeros premios y tres accésit en las modalidades de mieles monoflorales, multiflorares y ecológicas.

