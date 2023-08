Una empresa de La Carlota busca diez peones para recolectar almendras y aceitunas

Una empresa de La Carlota ha registrado en el Servicio Andaluz de Empleo una solicitud para incorporar a su plantilla a diez peones agrícolas.

Las tareas a realizar son las relativas a la recolección de almendras y al corte de vareta de olivar, así como a la recogida de aceituna de verdeo y de molino en fincas que tiene la empresa en La Carlota y municipios de alrededor.

Los contratos que ofrece la empresa son de cuatro a cinco meses de duración y el salario es según el convenio del sector.

