Un documental saca a la luz el impacto real de la represión franquista en Benamejí

El pueblo de Benamejí rendirá, por primera vez en su historia, un homenaje a las víctimas del franquismo en esta localidad a través de una película documental. Lo hará en un acto donde las familias podrán ver “Guardianas de la memoria”, escrita y dirigida por el periodista Francisco Artacho (Benamejí, 1984). El acto de proyección para las familias tendrá lugar el sábado 19 de noviembre, a las 19:00 horas, en el salón de bodas Don Cristóbal.

La película rescata testimonios, en su mayoría de mujeres que ya fallecieron (a excepción de Ana María Campos, que está muy mayor) grabados por Artacho y compañeros de Periodismo de la Facultad de Comunicación de Sevilla en el año 2009.

El documental también ha contado con un trabajo propio de investigación, puesto que ningún historiador había indagado en profundidad en lo sucedido en Benamejí a partir del 18 de julio de 1936. Así, ‘Guardianas de la Memoria’ sacará a la luz documentos inéditos, aparecidos prácticamente por accidente, y que deberían haber sido destruidos en la década de los 70.

Este trabajo, que ha contado con la subvención económica de la Diputación de Córdoba y la colaboración del Ayuntamiento de Benamejí, ha contado con el trabajo del director de fotografía Damián López y del ayudante de dirección Federico Gentile.

Desde que era pequeño Francisco escuchó hablar a su familia de libro que escribió su bisabuelo. En él debía aparecer la lista de los asesinados por los franquistas en su pueblo, Benamejí. Sin embargo, por más que preguntaba no conseguía encontrarlos. Como si hubieran desaparecido o nunca hubieran existido.

Tras años de búsqueda de dicho libro y de la lista, su bisabuela Momá Josefa, decide romper el silencio y contarle a su biznieto qué ocurrió en Benamejí durante la guerra. También le indica el nombre de otras mujeres a las que debe consultar para conocer toda la verdad.

Durante la búsqueda, aparecen por accidente unos documentos insólitos que, supuestamente, debían haber sido destruidos en 1977 siguiendo las órdenes del ministro Rodolfo Martín Villa.

El documental cuenta con la colaboración del historiador Arcángel Bedmar, la investigadora Pura Sánchez y el activista Cecilio Gordillo. En el documental se recoge también la destrucción de fosas comunes en periodo democrático, el papel de las mujeres supervivientes y el movimiento de apertura de fosas llevado a cabo tras la muerte de Franco y que, de forma autogestionada, realizaron algunas familias.

