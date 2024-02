La Diputación se compromete a restaurar el Puente Mocarra

El vicepresidente primero y delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, se ha desplazado hoy, acompañado por el alcalde de Espiel, Antonio Bejarano, a los alrededores del puente Mocarra, infraestructura datada en el siglo XVIII perteneciente al cordel Villaviciosa-Fuente Obejuna en la vía pecuaria Córdoba-Extremadura.

Lorite ha señalado que “esta visita nos ha permitido comprobar el estado de esta vía y concretar, de manera colaborativa, acciones que nos permitan garantizar su estabilidad y permanencia en el tiempo, algo que en estos momentos peligra, debido al alto grado de deterioro que presenta”.

“Desde la Diputación de Córdoba asumimos el compromiso de nombrar un equipo técnico mixto arquitectura-ingeniería para encomendarle la redacción de un proyecto constructivo de restauración y contención del puente Mocarra en Espiel”, ha apostillado Lorite.

Según el delegado de Infraestructuras, “la pretensión es la culminación de dicho proyecto en la mayor brevedad posible con la intención de no dilata la resolución de los problemas estructurales que podrían truncar el mantenimiento de esta edificación”.

Lorite ha hecho hincapié en que “la Diputación da así un paso fundamental para salvar un elemento patrimonial de la provincia que requiere una actuación urgente y adecuada para garantizar que los cordobeses y cordobesas puedan disfrutar de esta infraestructura”.

“Para nosotros mantener la viabilidad del puente Mocarra es esencial, tal y como demuestra la ruta del mismo nombre que tenemos incluida en nuestro programa Paisajes con Historia. Un itinerario que nos permite disfrutar de un paraje natural de gran belleza en el entorno del arroyo de Los Molinos en la localidad de Espiel”, ha concluido Lorite.

