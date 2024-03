Denuncian el “colapso” del servicio de cita previa en el Hospital de Montilla

UGT Servicios Públicos, (UGT SP) de Córdoba ha denunciado la situación “crítica y al límite del colapso” que se está viviendo en el servicio de Cita Previa del Hospital de Montilla. Según indican desde el sindicato el aumento de demanda del servicio por parte de la ciudadanía no se habría visto compensado con un aumento de personal en más de 20 años, lo que estaría provocando “situaciones alarmantes” en este servicio del hospital de la campiña cordobesa.

El delegado sindical de UGT en el hospital montillano, Francisco Ponferrada, destacó que “la inoperancia y dejadez del servicio por parte de la Junta está llevando a este servicio a un grado de saturación que constituye una amenaza para su continuidad, ya que los trabajadores que atienden la demanda de trabajo, cuatro administrativos, dos en turno de mañana y los otros dos de tarde, están llevando a cabo un sobreesfuerzo que podría colapsarles física y emocionalmente”.

Según señaló Ponferrada, el trabajo no se limitaría a la atención telefónica, sino que “además de dar las citas a los pacientes para las consultas de especialistas, peticiones desde Atención Primaria, de otros especialistas y revisiones anuales de pacientes a los que se les hace un seguimiento, deben realizar una mecanización e informatización de todo ello y de las revisiones y pruebas que se asignan en las propias consultas, además de cubrir la atención presencial y telefónica a los usuarios sobre el estado de sus citas, especialmente en torno a cambios o reclamaciones sobre las mismas, así como la anulación de citaciones de consultas por cualquier motivo”.

El representante ugetista añadió que “desde hace 20 años no se ha aumentado el número de personas que atienden a este servicio a pesar de que han aumentado el número de consultas y, en la actualidad, se atienen, aproximadamente, unas 500 al día de media en este hospital, ya que, además, en los últimos años se ha producido un aumento de la demanda de toda la población de referencia del hospital”. No obstante, añadió Ponferrada, “esto sería sólo la punta del iceberg, ya que estos trabajadores también tienen que gestionar las anulaciones de citas y la concesión de nuevas a los usuarios, en ocasiones debido a cuestiones relacionadas con los propios médicos que les impiden atenderlas, lo que no suma mucho más trabajo sino que, además, provoca una demora en el servicio de citas de consultas y en el de atención telefónica o de respuestas a cuestiones planteadas por usuarios vía correo electrónico”.

Además, denuncian desde la sección sindical de UGT en el Hospital de Montilla, “la falta de sustituciones de estos profesionales de gestión y servicios por la falta de contratación está provocando una situación insostenible donde la sobrecarga de trabajo y saturación, sumado a la continua rotación de dichos profesionales por las distintas áreas del hospital, está provocando una enorme frustración entre estos trabajadores, agotados y cansados tras dedicar muchos años a enfrentarse con dar citas de un día para otro, o a horas vista, y las correspondientes respuestas molestas por esta precipitación en los usuarios”.

Finalmente, Francisco Ponferrada señaló que “desde UGT queremos denunciar la política cicatera de recortes y dejadez de nuestros responsables del SAS hacia esta Unidad de Cita Previa, tan poco reconocida por ellos, y solicitamos se dote con más efectivos administrativos, después de 20 años sin hacerlo, para que toda la ciudadanía del área de la campiña sur de Córdoba pueda recibir una prestación sanitaria pública y de calidad como se merece”.