La cosecha de cítricos será un 20% más baja en Córdoba por la sequía

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía prevé que la inminente campaña de cítricos ronde los 1,86 millones de toneladas, con lo que según la consejera del ramo, Carmen Crespo, “será una campaña similar a la anterior excepto en provincias como Sevilla o Córdoba, donde se registra una bajada de la producción”.

Así lo ha trasladado durante la Mesa de los Cítricos de Andalucía celebrada en Almería donde ha adelantado los datos del aforo de cítricos de la campaña 2023-2024 que ha elaborado el Gobierno andaluz, donde ha deseado una “buena campaña” a los implicados, según ha indicado la Junta en una nota.

Crespo ha explicado que “Andalucía va a producir este año el 32% de los cítricos de toda España y el 44,6% de las naranjas”. La consejera ha detallado que se espera “un leve descenso” del 1,7% a nivel regional y del 20% en las provincias cordobesa y sevillana “como consecuencia del impacto de la sequía estructural”.

Aún así, Sevilla continúa como principal productora con alrededor de 637.770 toneladas de cítricos previstas para esta campaña; seguida de Huelva, donde se esperan recoger 613.520 toneladas. Sumando ambos territorios, estas dos provincias concentran el 67% del total de Andalucía. En tercer lugar se encuentra Almería con una previsión del 25% del total andaluz (216.330 toneladas). Crespo ha valorado que este volumen de frutas almerienses hace que la provincia “afiance su posición en el sector de los cítricos”.

En cuanto al empleo, la consejera ha resaltado que se estima que las labores relativas a la producción de cítricos generen unos cuatro millones de jornales en la campaña 2023-2024. De ellos, cerca de 2,3 millones se corresponden con la recolección de los frutos. “Esto es fundamental para la economía de numerosos pueblos y comarcas de Andalucía”, ha afirmado.

Crespo ha recordado que las cotizaciones “se mantuvieron en la pasada campaña” y ha expresado su esperanza de que en 2023-2024 “haya una situación similar”. “Eso es lo que necesitamos en este momento, que además de contar con una producción similar se mantengan los precios”, ha remarcado.

Junto a la consejera, también han asistido a la Mesa de Cítricos el secretario general de Fondos Europeos, Manuel Alías; el director general de la Producción Agrícola y Ganadera, Daniel Quesada; la presidenta del Ifapa, Marta Bosquet; la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín; y el delegado territorial de Agricultura en esta provincia, Antonio Mena; entre otras personas.

En su intervención, la responsable de Agricultura ha remarcado “el trabajo y la preocupación” del Gobierno andaluz por garantizar la sanidad vegetal en los campos de la región. “Entre otras cuestiones, estamos muy pendientes del HLB”, ha apuntado Crespo en referencia a las labores que lleva a cabo la Junta para evitar que los cítricos de Andalucía se vean afectados por enfermedades que podrían mermar la producción. La consejera ha hecho hincapié en que desde el Gobierno autonómico se trabaja para impedir que afecciones que actualmente no están presentes en el territorio puedan “entrar por nuestra frontera”.

Estas actuaciones se enmarcan en el Plan Andaluz de Vigilancia Fitosanitaria en Cítricos de la Consejería de Agricultura, que contempla la aplicación del proyecto Life for Citrus en los campos de Andalucía. “Esta iniciativa ha contribuido a evitar enfermedades y plagas tan graves como el HLB o la Xylella fastidiosa además de avanzar en el estudio de otras posibles amenazas”, ha remarcado Carmen Crespo.

A nivel comunitario, la responsable de Agricultura ha lamentado que se esté llevando a cabo un proceso por el que se aprobará “una disminución de los aranceles en los acuerdos comerciales con terceros países”. Esta medida afectaría, según ha apuntado Crespo, “a un territorio que compite de manera especial con España como es Sudáfrica”.

La consejera ha explicado que, ante esta situación, Andalucía ha solicitado al Gobierno central que “pida datos a la Unión Europea para poder conocer la cantidad de naranja sudafricana que importa la Unión Europea” y, así, poder saber si “realmente se cumple” con los contingentes y los aranceles establecidos actualmente.

Respecto a Egipto, cuya campaña también coincide con España y que está experimentado un auge en los últimos tiempos, Crespo ha mostrado también su “preocupación por la situación del comercio de cítricos”. La consejera ha afirmado que “es preciso tener una atención especial, y así lo hemos pedido al Ministerio, para garantizar que no pase sin arancel ni una tonelada” a la que se deba aplicar este impuesto.

“Esto es fundamental para el respeto de nuestros productores de cítricos, que quieren que se controlen las cantidades sujetas a aranceles y que los nuevos acuerdos con terceros países prioricen producciones que no coincidan con las campañas europeas e incorporen 'cláusulas espejo'”, ha remarcado.

Respecto a esta última cuestión, Crespo ha recordado que las 'cláusulas espejo' permiten “exigir a los importadores el mismo grado de sostenibilidad que a los productores de Europa”. La consejera ha añadido que de esta forma se avanza también en la protección de Andalucía ante enfermedades y plagas no presentes en el territorio y además, se contribuye a lograr la “igualdad” en cuanto a “las prácticas sostenibles que se exigen a nuestros productores”.

Andalucía es la segunda comunidad autónoma en producción de cítricos de España y cuenta con unas 89.700 hectáreas de este cultivo. Por provincias, el aforo elaborado por la Consejería de Agricultura prevé que en Almería se recojan en la campaña 2023-2024 más de 216.330 toneladas de cítricos. En Cádiz se rondarían las 64.550 toneladas; en Córdoba, las 187.700 toneladas; en Granada, las 5.620 toneladas; en Huelva, las 613.520 toneladas; en Málaga, las 134.070 toneladas; y en Sevilla, las 637.770 toneladas.

En cuanto a la producción de las diferentes especies, destacan especialmente las naranjas dulces, que concentran el 63% de la producción (1.177.950 toneladas). A este cultivo le siguen las mandarinas, que suponen casi el 29% (unas 535.800 toneladas). Los limones, por su parte, suponen el 6% de la producción total al rondar las 110.960 toneladas. Además de estas frutas, el aforo de la Junta contempla también datos de producción de pomelo (26.164 toneladas) y otros cítricos (3.484 toneladas).

Respecto a las superficies, las alrededor de 89.700 hectáreas de cítricos de Andalucía para la campaña 2023-2024 incluyen una extensión de 60.800 hectáreas dedicadas a naranjo dulce a la que se suman unas 20.240 hectáreas de mandarino. La superficie de producción de limón ronda las 7.075 hectáreas y la de otros cítricos alcanza las 1.565 hectáreas.

A nivel nacional, se espera cosechar unos 5,7 millones de toneladas, por lo que Andalucía se mantiene entre las principales comunidades autónomas productoras de España. En concreto, la región andaluza aportará el 32,3% del total nacional.

Para la elaboración del aforo, los técnicos de la Consejería de Agricultura han recogido datos en unas 1.300 parcelas que reúnen más de 10.000 hectáreas (12% de la superficie andaluza). Además, han utilizado también información de las declaraciones de la Política Agraria Común (PAC) con el fin de conocer la extensión que se dedica a cada variedad.

