Cabra busca fomentar la natalidad con unas ayudas a recién nacidos y a bebés adoptados

El Ayuntamiento de Cabra pondrá en marcha unas ayudas con el objetivo de ayudar a las familias a soportar los gastos que conlleva los primeros años de un bebé , como es la compra de pañales, leche, medicamentos no financiados por el Sistema Andaluz de Salud o vacunas que no está incluidas en el calendario público vacunal.

Así, ha lanzado una línea de subvenciones cuyo público objetivo son bebés recién nacidos o bebés que acaban de ser adoptados, en un intento de fomentar la natalidad y la adopción en el municipio. Estas subvenciones se encuentran ahora mismo bajo información pública durante 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Una vez pasado este plazo, y en el caso de no recibir ninguna reclamación o sugerencia, quedarán aprobadas.

El descenso del índice de natalidad es un hecho generalizado en los países desarrollados, siendo especialmente significativo el ejemplo español, apuntan desde el consistorio egabrense. En España, desde mediados de los años 70, dicho índice ha experimentado una notable tendencia a la baja, representando, en la actualidad, una de las tasas más bajas de Europa. Cabra no es una excepción, por lo cual es previsible que la población envejezca y comience a disminuir, lo cual trae como consecuencia repercusiones importantes en las dotaciones de los servicios públicos.

Consciente del coste que supone la llegada de un nuevo miembro a la familia, el municipio ha llamado a la “unión y a la colaboración de las diferentes administraciones públicas y de los distintos interlocutores sociales” para hacer posible una mayor presencia de menores en el pueblo, no sin ello dejar de implantar mejoras, por ejemplo, sobre el empleo, los permisos laborales por cuidados de menores, la conciliación laboral, las escuelas infantiles, las medidas fiscales, entre otras.

Estas subvenciones no tienen un régimen de concurrencia competitiva, por lo que el presupuesto se irá destinando conforme vayan llegando las solicitudes. Las personas que deseen concurrir en estas ayudas deberán ser los padres o adoptantes del bebé y, en los casos de nulidad, separación o divorcio, será la persona que ostente la guarda y custodia del menor. En caso de custodia compartida, quien deberá solicitar la subvención será la persona que ostente la guarda y custodia en el momento de la solicitud. Eso sí, todas las personas integrantes de la unidad familiar deberán estar empadronadas en Cabra en el momento de la solicitud y deberán permanecer en el pueblo durante los dos años siguientes a la concesión de la subvención, salvo causa justificada.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!